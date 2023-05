Sup, Sara Oddera inarrestabile: torna dall’Austria con un oro e un argento

Savona. Il viaggio inarrestabile di Sara Oddera sul Sup Savona continua. Dopo aver vinto in Francia, lo scorso weekend l’atleta savonese ha partecipato al The Lake Sup Rocks Festival, gara di SUP del circuito internazionale ICF che si è tenuta a Villach in Austria.

Alla manifestazione andata in scena sul lago Faaker See hanno preso parte 320 iscritti provenienti da 12 nazioni.

Sabato è stata la volta della gara di long distance, che prevedeva un percorso di 12km (3 giri da 4km intorno all’isola al centro del lago). E come sempre Sara Oddera non ha deluso le aspettative, nonostante un gonfiore al piede rimediato durante la gara della settimana precedente: ha affrontato la prova con la tavola XRS SIC MAUI 14×20 e si è posizionata al secondo posto nella categoria over 50.

Domenica, invece, si è svolta la technical race (gara con molte boe e partenza dalla spiaggia), Sara è partita davvero forte usando la RS SIC MAUI 14×21.5 stupendo le avversarie: già nella partenza da terra è arrivata prima con netto vantaggio su tutte le over 50.