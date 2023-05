Sub accusa malore nella fase di risalita a Capo Noli, portato in ospedale con l’elisoccorso

Noli. Ha destato preoccupazione questo pomeriggio un sub impegnato in un’immersione a Capo Noli che, nella fase di risalita, ha accusato un malore.

Partita la chiamata ai soccorsi, intorno alle 16,30, sono subito intervenuti la guardia costiera e il personale medico e sanitario.

L’uomo, sulla settantina d’anni, dopo essere stato portato a riva con un gommone della guardia costiera è stato soccorso dal personale medico del 118. Il ferito è stato trasportato all’ospedale San Martino di Genova con l’elisoccorso Grifo. Per lui è stato disposto un codice giallo, non è in pericolo di vita.