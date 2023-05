Stella ora ha un nuovo logo turistico, D’Aliesio: “Un simbolo che identifica il nostro territorio e i nostri valori”

Stella. Via libera in consiglio comunale al primo logo turistico del Comune di Stella.

“Si tratta di un logo che ho fortemente voluto, che ci identificasse a livello turistico, proposto in diverse sfumature ai cittadini tramite i social e definito con il contributo dei miei colleghi amministratori – afferma l’assessore stellese Marco D’Aliesio -. Una stella per ogni frazione con il rosso tanto caro al Presidente Pertini, il marrone della nostra terra, il giallo del nostro sole, il verde del nostro parco e il blu del nostro mare”.

“Un altro piccolo passo verso un’identità più definita della nostra destinazione – prosegue D’Aliesio -. Questo non vuole essere solamente un logo per promozione e comunicazione degli eventi turistici, ma un marchio di qualità per le aziende ricettive e non solo del nostro territorio, che rispettano determinate linee guida e in regola con tutte le disposizioni in materia di turismo”.

Inoltre verrà pubblicata una modulistica per fare richiesta di utilizzo del logo e saranno creati contenitori di promozione unificati.