Stati Generali della logistica del Nord-Ovest: summit di Liguria, Lombardia e Piemonte

Le Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte si riuniranno domani, mercoledì 3 maggio, a Genova, a partire dalle 14, presso Villa Lo Zerbino, per la quinta edizione degli ‘Stati Generali della Logistica del Nord-Ovest’.

Un’alleanza strategica avviata nel 2015 per la rilevanza del sistema retroportuale nella catena logistica, che verrà rinnovata con una dichiarazione congiunta delle tre regioni per il consolidamento del partenariato della cabina di regia e per l’ampliamento delle tematiche di comune interesse.

Prevista la presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti e quella dei presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia e Piemonte oltre i rispettivi assessori competenti in tema di logistica e al sindaco di Genova.

Interverranno nel panel dedicato al sistema della portualità e retroportualità il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini, il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale Mario Sommariva, il commissario straordinario per il Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova Calogero Mauceri, la dirigente del Trasporto Pubblico e dell’Intermodalità di Regione Lombardia Silvia Volpato, il direttore commerciale di RFI Christian Colaneri, il direttore di RAM Francesco Benevolo e il direttore della Logistica e della Navigazione di Regione Veneto Andrea Menin.