Stadio Bacigalupo, rinviato l’esame delle manifestazioni d’interesse. Rossello: “Avanti con calma lasciando da parte i gufi”

Savona. Sabato sera, presso la piscina Olimpica Comunale Carlo Zanelli (luogo in cui per l’occasione è stato apposto un maxischermo), numerosi tifosi si sono riuniti per sostenere le gesta della Bper Rari Nantes, squadra impegnata a Budapest nella finale di ritorno di Len Euro Cup contro il Vasas Plaket. Tra i presenti non soltanto supporter e tesserati biancorossi, ma anche svariate autorità tra cui il sindaco di Savona Marco Russo e l’assessore allo sport Francesco Rossello.

Quest’ultimo, al termine del match (clicca qui per scoprire com’è andata), ha commentato: “Si sapeva che sarebbe stato difficile, la delusione tra il pubblico significa che questa è una squadra con tradizione e storia che noi vorremmo sempre vedere ai massimi livelli. La città anche in questa occasione ha risposto presente testimoniando di essersi resa conto della portata del risultato raggiunto da Rizzo e compagni. Speriamo che questa finale abbia riavvicinato definitivamente la città alla Rari”.

“Da qui alla fine della stagione – ha proseguito l’intervistato – ci saranno ancora i playoff di campionato. Questi ragazzi hanno dimostrato il loro valore e meritano di essere seguiti. Il Comune dimostrerà che questa squadra è il nostro orgoglio invitando a Palazzo Sisto sia la squadra di pallanuoto che quella di nuoto sincronizzato, altro settore d’eccellenza che sta continuando a mietere grandi successi”.

In seguito Rossello è tornato a parlare della questione Bacigalupo: “Dobbiamo andare avanti con calma facendo le cose per bene, senza proclami, lasciando da parte i gufi. Il calcio non sta attraversando un periodo fortunato a Savona. Piano piano ne verremo fuori. Le due manifestazioni di interesse sono un segnale importante. Ora seguirà il bando, sono sicuro che porteremo in porto la barca”.

Nel frattempo è notizia di oggi il rinvio dell’apertura delle buste contenti le manifestazioni d’interesse presentate durante le scorse settimane, candidature le quali verranno esaminate martedì 9 maggio. Fino a quella data, non si conosceranno i nomi dei partecipanti (in realtà, il Città di Savona ha già svelato di essersi presentato diffondendo una nota stampa).