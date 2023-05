Stadio Bacigalupo, Bertrand Viti: “L’Amatori Calcio lascerà porte aperte al Savona”

Sono due le manifestazioni di interesse per lo stadio “Bacigalupo”. Il Città di Savona si è presentato insieme alla Priamar Liguria, mentre il Savona Rugby ha partecipato con l’Amatori Calcio Savona. Un nome nuovo per i più.

A svelare la natura del sodalizio è Bertrand Viti, presidente della Veloce e anche dell’Amatori. “Non abbiamo intenzione di costituire una squadra di calcio che sia una sorta di terzo Savona. L’Amatori è una società affiliata alla Libertas che intende operare come società di gestione dell’impianto insieme al Savona Rugby“.

“In caso di aggiudicazione del bando – prosegue Viti – lasceremo le porte aperte al Savona, in qualunque sua forma oltre che alla Veloce. Intendiamo il Savona in qualsiasi sua forma, sia Savona 1907 Fbc sia Città di Savona. Il nostro obiettivo è poter gestire un impianto importante per la città aprendolo il più possibile anche ad altre attività sportive“.

L’Amatori Calcio Savona, nata lo scorso anno, avrebbe dovuto partecipare alla Seconda Categoria guidata dai mister Musso e Ceraolo. Poi, staff e giocatori sono stati “travasati” nella Veloce la quale si era ritrovata a corto di effettivi.