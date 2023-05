Sport per favorire l’inclusione sociale, ecco il progetto AlbiAbilia. Giovedì 1° giugno tutti in pista con le carrozzine

Albisola Superiore. Agevolare l’inclusione delle persone con disabilità e dei migranti attraverso lo sport. E’ questo l’obiettivo del progetto AlbiAbilia. L’apprendimento delle discipline sportive e la partecipazione ad eventi e gare sia individuali sia in squadra sono gli ingredienti dell’iniziativa benefica.

La cooperativa sociale Arcimedia, data la pluriennale esperienza nell’inclusione sociale dei soggetti deboli in situazioni di bisogno e a rischio povertà, è la capofila della rete che ha ideato e presentato il progetto al bando “Abilità al Plurale 2” finalizzato alla realizzazione di interventi integrati per favorire l’inserimento socio-lavorativo di soggetti a rischio di emarginazione sociale a valere sul Programma operativo FSE Liguria 2014-2020 , Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà 9-1, Obiettivo specifico 9.

Il progetto è stato ammesso al finanziamento a febbraio 2021, ma a causa della pandemia, solo a febbraio 2022 è stato concesso dagli enti finanziatori il benestare all’avvio delle azioni previste e la rete si è rimessa in moto.

L’idea centrale del progetto è di avvicinare le persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e i migranti alle attività sportive, in particolare alle discipline dell’atletica leggera con l’abbattimento di ogni barriera e preparare alcuni di loro a partecipare a gare paralimpiche.

La sede di svolgimento delle attività sportive è l’impianto “G. Fazzina” di Albisola Superiore, gestito dall’ASD Atletica Alba Docilia, tramite convenzione con il comune stesso, che grazie al bando è stato attrezzato con materiale idoneo alla pratica sportiva per persone con disabilità.

AlbiAbilia è già partita da un anno con azioni di promozione dell’operazione e delle azioni previste, il consolidamento e ampliamento della rete associativa che sostiene a vario titolo il progetto, e le azioni di sensibilizzazione della comunità cittadina. Il progetto inoltre ha previsto anche la formazione degli operatori e di corsi per tecnici sportivi abilitanti all’insegnamento delle discipline paralimpiche.

In particolare, giovedì 1° giugno dalle ore 10, proprio presso l’impianto polisportivo Fazzina di Albisola si terrà “E ora… tutti in pista!”. Dalle 10 alle 12 avverrà la presentazione delle nuove carrozzine sportive che saranno disponibili a tutte le persone con disabilità che vogliono avvicinarsi alle discipline dell’atletica leggera, in un luogo protetto e seguiti da istruttori qualificati per le discipline paralimpiche di Alba Docilia ASD, seguirà la prova in pista, aperta a tutti, e per concludere ci saranno focaccia e bevande da gustare.