Spiagge e disabilità, ad Alassio il corso di formazione per turismo accessibile

Alassio. Si concluderà oggi, martedì 16 maggio, ad Alassio il corso di formazione per un turismo accessibile organizzato dal Consorzio Obiettivo Spiagge, che raccoglie oltre 400 iscritti concentrati sul ponente ligure.

Il corso gode del patrocinio di Regione Liguria ed è stato programmato e pensato per gli operatori degli stabilimenti balneari addetti all’accoglienza e responsabili dei vari servizi, oltre che ai bagnini ed al personale addetto ai servizi di spiaggia e l’Ass. al Demanio Marittimo MarcoScajola ha assicurato la sua presenza.

Dalle 9 presso i Bagni Molo di Alassio i partecipanti dopo aver riassunto il corso daranno vita alla prova pratica in mare. Alle 12 verranno consegnati gli attestati di partecipazione e la giornata terminerà con un piccolo rinfresco.

“Dopo la recente notizia di 34 Bandiere Blu assegnate in Liguria di cui ben 14 nella Provincia di Savona un ulteriore passo nella crescita professionale degli operatori balneari liguri nella qualità dell’accoglienza turistica e un ulteriore testimonianza che, nonostante l’incertezza per il futuro, i concessionari degli stabilimenti balneari non smettono di investire nella propria attività”.