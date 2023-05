Sorpresa tra le onde: nel mare tra Varazze e Arenzano spunta una megattera

Varazze. Avvistamento eccezionale ieri pomeriggio al largo, tra Varazze e Arenzano, quando, dalle onde, è emersa una megattera.

“Quasi certamente” spiegano da Menkab: il respiro del mare a Ivg “è la stessa di Capo Noli che si è spostata in un altro tratto di mare ricco di pesce di cui alimentarsi”.

Evoluzioni del cetaceo, come si vede nelle belle immagini postate su Facebook, sono state riprese e raffigurano un’incontro davvero emozionante e inaspettato.

“Si tratta di un esemplare giovane e in buono stato di salute come, appunto, dimostrano le evoluzioni che compie tra le onde” continuano gli esperti del mare che studiano i cetacei e, soprattutto, li tutelano monitorandone i comportamenti e, proprio per questo, sottolineano: “Per quanto sia curioso e affascinante un incontro di questa portata, è bene, per la tutela dell’animale e la sua salute non avvicinarsi troppo per lasciarlo il più tranquillo possibile. Andremo avanti con i monitoraggi”.

Il gigante del mare ha regalato uno spettacolo di stupore nello specchio acqueo compreso tra le due città colorando di meraviglia una giornata del tutto nuvolosa.