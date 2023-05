Software lessicali

“Eppure chi sa dire solamente assurdità, ma in diverse lingue passerà per più colto di colui che sa ragionar bene nella propria” scrive Samuel Butler nel suo poema eroicomico Hudibras, una sorta di Don Chisciotte britannico che racconta le gesta dell’antieroe presbiteriano Hudibras e del suo scudiero Ralpho. Credo sia un’affermazione di indubbia attualità, oggi, infatti, l’essere poliglotta è tanto apprezzato che poco importa quanto si esprime poiché lo si sa fare in molte lingue, ne sono prova incontrovertibile numerosi calciatori che sanno “dire solamente assurdità, ma in diverse lingue”, la percezione comune è riassumibile in “accidenti, ma hai sentito Pinco come parla l’inglese?! E anche il francese e lo spagnolo …”, che poi Pinco poco comprenda oltre al fuorigioco e a come rotolarsi in area di rigore anche se appena sfiorato a dispetto di ogni principio di sportività poco importa, anzi, a tal proposito si aggiunge il giudizio di qualche scorretto commentatore capace di descrivere un simile comportamento come “evidente segno di utile esperienza”, trasformando un gesto squallido in uno positivo in quanto reca vantaggio alla propria squadra. Ma non è di tali bassezze che ci occupiamo, piuttosto di un effetto collaterale dell’impiego di diversi linguaggi oggi tanto diffuso. Ancora una volta ricorro al pensiero di Nietzsche che in “Umano troppo umano” scrive: “L’imparare molte lingue riempie la memoria di parole invece che di fatti e di pensieri, mentre la memoria è un serbatoio che in ogni individuo può ricevere solo una certa limitata massa di contenuto. Poi, l’imparare molte lingue nuoce in quanto produce l’illusione di una grande versatilità ed effettivamente conferisce anche un certo ingannevole prestigio nei rapporti con gli altri, nuoce poi anche indirettamente, perché ostacola l’acquisizione di cognizioni solide e l’intenzione di meritarsi la stima degli uomini in maniera onesta. È infine l’ascia che viene posta alla radice di un più fine senso della lingua nella favella materna: esso viene in tal modo irreparabilmente danneggiato, rovinato”.

Il testo nietzscheano risale al 1878, evidentemente il mondo da allora è cambiato profondamente, la globalizzazione era a quel tempo nemmeno ipotizzabile, la tragica stagione dei nazionalismi aggressivi non immaginabile alla luce dell’amore patriottico che aveva intenzionato la storia ottocentesca, eppure, a mio avviso, molto di vero e profetico è nelle righe del grande tedesco. Questi sosteneva che, “poiché i rapporti fra gli uomini sono destinati a diventare sempre più cosmopolitici […] l’imparare molte lingue è in verità un male necessario”, ma, come in qualche misura conferma anche la riflessione di Umberto Galimberti in “I miti del nostro tempo”, credo che il porre sul medesimo piano ogni linguaggio impiegato presupponga una sorta di livellamento tra le lingue, la soppressione delle differenze storiche e antropologiche alla radice di ogni idioma, “Infatti si può trasporre un termine da una lingua all’altra in quanto non ci si è inabissati nel suo senso e la parola non ci ha fatto prigionieri della sua profondità”. Chiunque si sia cimentato nella traduzione di un significativo testo poetico da una lingua straniera all’italiano, o viceversa ovviamente, si sarà accorto dell’impossibilità di una trasposizione letterale proprio poiché a certi livelli ogni lingua è intraducibile in quanto risultato di un percorso antico, profondo, intimo, mai sovrapponibile a quello di un’altra cultura. Tanto più il linguaggio è portatore di cultura tanto più si dilata l’abisso che lo distingue da una cultura diversa, sia ben chiaro che questo va inteso non come antagonismo negativo o sciovinista, ma come peana alla sopravvivenza di profonde ricchezze. Non è un caso se le istruzioni per il montaggio di un mobile Ikea siano facilmente convertibili in ogni lingua, il loro valore non va oltre a quello dell’utilità quotidiana, assolutamente non disprezzabile, ma forse noi siamo anche altro oltre che fruitori di mobili svedesi.

Ricordo che, troppi decenni or sono, quando incontrai l’opera di Beckett, ne rimasi immediatamente affascinato, specie dalla stagione di Aspettando Godot, Finale di partita, Giorni felici, così ne approfondii la conoscenza e un aspetto che mi colpì fu la scelta, da parte del grande scrittore irlandese, di passare dalla scrittura in inglese, lingua madre, al francese. Si tratta di un percorso decennale che trova formalizzazione nella pubblicazione, nel 1955, del racconto che inizialmente si intitolava Suite e che è noto come La fin. Perché una simile scelta? La cosa mi sembrò assurda e, credo, il termine sia, nello specifico, del tutto appropriato. Molti critici hanno commentato la scelta di Beckett, di certo servì per “uscire dall’ombra di Joyce”, ma credo che il più profondo bisogno fosse quello di accedere a una lingua estranea ed estraniante, sradicata, disanimata, capace di cogliere e comunicare l’assurdità dell’estraniazione dal senso del vivere. La lingua materna è sempre necessariamente intrisa di “vita vissuta e condivisa”, non può mai divenire espressione di assoluta alienazione, conserva il cordone ombelicale con il passato, con un itinerario di emozioni, abitudini e passioni che non consentono la solitudine senza speranza e la pacifica rassegnazione di Vladimiro ed Estragone. Il linguaggio bottom up, quello assimilato senza consapevolezza né progetto, da bambino, come fosse parte di te, solo successivamente lo si acquisisce nelle sue strutture fonetiche e grammaticali, al contrario, quando si impara una lingua diversa, nel processo top down, tanto per dirla all’inglese e non senza deliberata auto ironia, si parte dall’acquisizione comparata delle proprietà superiori dei due linguaggi e solo dopo un lungo itinerario si raggiunge il livello delle proprietà elementari che consentono una certa “spontaneità espressiva”.

Non ricordo più quale comico affermava che, pur essendo di madre lingua inglese, sognava in francese con i sottotitoli, a parte il divertente nonsense, è interessante domandarsi quale sia la propria lingua più intima. Ricordo mio padre lamentarsi disperatamente in arbëreshë senza averne consapevolezza dopo un ricovero a causa di un incidente stradale, lingua madre che non utilizzava mai nel quotidiano; così il mio esprimermi nel dialetto dei miei nonni nel corso di una colossale sbronza anche se non lo parlavo praticamente mai. Insomma, credo esista un’intima relazione tra la lingua materna, e chissà perché non paterna, e chi siamo. Da qualche parte ho letto un’ironica quanto significativa affermazione che cito a memoria: “I comportamenti sono come le lingue straniere, se si apprendono da adulti tradiscono un accento”. Già, forse la natura più vera l’esprimiamo nella lingua più “nostra” e possiamo comprenderla solo in quell’idioma poiché la natura più intima di ogni lingua la si riconosce nei termini intraducibili e, pertanto, non condivisibili. Vero: il linguaggio, il modo di porsi, di comportarsi, ma anche i valori se acquisiti o costruiti “da adulti” continuano a tradire un accento. Non sto sostenendo che non sia utile studiare e parlare altre lingue oltre a quella madre, ma solo che il rischio di ridurre ogni linguaggio a semplice strumento di utilità quotidiana, di pragmatizzare la parola e il pensiero, di rinunciare a sfumature e peculiarità, potrebbe essere l’atto antesignano dell’omologazione globalizzata dell’essere umano. Se è vero che l’uomo è “l’animale che parla”, quando il linguaggio avrà rinunciato alla propria anima, e non per scelta dello stesso, anche “l’animale che parla” se ne scoprirà orfano. Se ancora riusciamo a concepire progettualmente e con consapevole responsabilità il futuro del mondo, sarà forse opportuno chiederci se davvero sia possibile ridurre il nostro essere comunicazione e relazione a uno scambio esclusivamente utile e funzionale. Forse è bene riconoscerci come esseri capaci di un pensiero tanto profondo e radicato da esigere un lessico plastico, sfumato, accogliente e storicizzato, per il resto, sarà sufficiente la tecnologia che, immagino, ben presto saprà produrre software adeguati.

