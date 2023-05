Soccer-San Francesco Loano sarà “sì”. Monti saluta, Cattardico c’è?

Continuano gli aggiornamenti legati alla fusione tra San Francesco Loano e Soccer Borghetto, tra novità burocratiche a quelle tecniche. Si parte da queste ultime, con la scelta dei loanesi di salutare Ivan Monti, ovvero l’allenatore della San Francesco nella stagione appena trascorsa. Il ds Roberto Burastero ha tenuto a dichiarare pubblicamente: “Tutta la società ci tiene a ringraziare Ivan per il lavoro svolto, complimentandosi per la professionalità con cui ha gestito la stagione appena conclusa”.

Non ancora una decisione definitiva, ma appaiono in evidente ascesa le quotazioni di Cristian Cattardico come primo mister del nuovo progetto sportivo: si avranno notizie certe tra un paio di giorni. Un progetto che vedrà la società avere la comune denominazione, ovvero quella di “San Francesco Loano“, con alcuni dirigenti borghettini pronti a subentrare nei ranghi con Diego Burastero in veste di presidente. Una situazione quindi in piena evoluzione, che aspetta di trovare una sua conformazione definitiva i primi giorni di giugno, quando si sarà passato agli incontri con la Federazione e il presidente Ivaldi in persona.