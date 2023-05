Smantellata una centrale di spaccio a Savona: 26enne arrestato dai carabinieri

Savona. In manette per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne straniero, arrestato dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona.

Da alcuni giorni, i militari tenevano sotto osservazione un’abitazione non lontana dal centro di Savona, situata nei pressi della Stazione ferroviaria, poiché avevano avuto notizia di continui movimenti di persone sospette, in diversi orari del giorno e della notte. Segnalazione che è stata constatata dai carabinieri durante specifici servizi di controllo: più volte, infatti, hanno notato un ragazzo che stazionava nella zona e “incontrava” molte persone. Il giovane inoltre, durante la giornata, saliva spesso in casa, situata nelle immediate vicinanze e, poco dopo, scendeva nuovamente in strada e ricominciava gli incontri.

A questo punto, gli investigatori hanno effettuato l’intervento: dopo aver documentato una cessione di stupefacente, hanno fermato lo spacciatore, che nell’immediatezza è stato trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. La perquisizione all’interno della sua abitazione, ha permesso di trovare e di sequestrate 48 grammi di cocaina, più di 11.000 euro in contanti, bilancini e materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacente.

Il 26enne straniero è stato quindi arrestato e accompagnato in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Savona.

Gli arresti per spaccio degli ultimi mesi

Nel mese di febbraio, a Savona è stato arrestato un cittadino straniero trovato in possesso di più di sette etti di cocaina purissima e oltre 22.000 euro in contanti.

Nel mese di marzo, a Spotorno è stato arrestato un cittadino italiano che aveva trasformato la propria abitazione in una centrale di spaccio di varie tipologie di stupefacenti, trovatolo in possesso di due chilogrammi di hashish, 130 grammi di cocaina, 120 grammi di marijuana, 8.150 euro in contanti, nonché materiale vario per il confezionamento delle dosi di stupefacenti.

Ad aprile, sempre a Savona, sono stati fermati e denunciati due cittadini stranieri trovati in possesso di alcuni grammi di varie sostanze stupefacenti (amfetamina, cocaina e hashish) e di 1.400 euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, mentre ad Albissola Marina, sulla spiaggia, è stato rinvenuto un panetto di cocaina purissima del perso di circa un kilogrammo, contenuto in un involucro trasparente e perfettamente impermeabile, trascinato sul bagnasciuga dalle onde.