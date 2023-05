Sicurezza ad Albenga, il sindaco Tomatis chiede la convocazione di un Tavolo dell’Ordine Pubblico

Albenga. Questa mattina il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha richiesto al Prefetto di Savona Enrico Gullotti la convocazione di un Tavolo Ordine Pubblico e Sicurezza, al fine di potenziare i controlli sul territorio in vista dell’imminente stagione estiva e alla luce di recenti episodi verificatisi nei pressi di Piazza del Popolo e via dei Mille.

“Ritengo sia necessario potenziare la presenza delle Forze dell’Ordine, in particolare nelle zone più sensibili della città, sia in vista dell’imminente stagione estiva che alla luce di recenti episodi verificatisi sul territorio, – ha spiegato il primo cittadino. – Siamo consapevoli delle difficoltà e della costante carenza di personale dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ma Albenga è una città turistica che presenta alcune peculiarità e che merita un’attenzione particolare”.

“La Polizia Locale è costantemente impegnata sul territorio, il nucleo di sicurezza urbana è stato progressivamente potenziato e aggiornato, tant’è vero che gli agenti dell’USU (Ufficio Sicurezza Urbana) hanno recentemente partecipato a un nuovissimo progetto di formazione ad alta specializzazione, che ha visto una stretta collaborazione con il nucleo antidroga della polizia locale di Milano, acquisendo nuove e specializzate competenze e sviluppando nuovi modelli di sicurezza sfruttando diverse metodologie di intervento”, ha proseguito.

“Al contempo abbiamo disposto la presenza del personale specializzato in divisa nelle zone più sensibili del territorio al fine di contrastare situazioni di degrado. Stiamo rafforzando inoltre il servizio di sicurezza urbana, formando e preparando agenti di altri uffici che collaborano sempre più in maniera efficace e integrata con gli agenti specializzati. Albenga ha tuttavia un territorio molto vasto e le attività e i servizi dei quali si deve occupare la Polizia Locale sono molteplici, per questo intendo chiedere una maggiore presenza delle Forze dell’Ordine in città”, ha concluso.

Si precisa che, nel caso della lite di ieri sera in via dei Mille i carabinieri, intervenuti sul posto, hanno già provveduto ad identificare le persone coinvolte. Procederà secondo competenza l’Autorità Giudiziaria.