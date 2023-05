Si sente male e gli amici vigili del fuoco gli fanno il massaggio cardiaco: “Gli hanno salvato la vita”

Eravate quattro amici al bar …. anzi no, eravate a seguire in Veneto una tappa del Giro d’Italia. Quattro Vigili del Fuoco, amici, che ogni anno si concedono una gita in occasione del Giro D’Italia.

Purtroppo giovedì uno dei quattro si sente male in strada, gli amici/Vigili del Fuoco, si rendono conto che la situazione è seria.

Prontamente, da professionisti preparati anche a intervenire in primo soccorso, si prodigano a effettuare il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

L’ambulanza ha difficoltà ad arrivare a causa delle tante presenze che seguono la tappa, arriverà poi l’elicottero ma nell’attesa i tre amici continuano con il massaggio cardiaco.

A detta poi dei Medici ospedalieri essere stato assistito prontamente dai tre amici e colleghi, grandi Vigili del Fuoco, è stata una fortuna, senza prima assistenza la cosa poteva proprio prendere un’altra piega!

Auguriamoci di trovare sempre accanto a noi tre Angeli Custodi come loro! Gente preparata non solo per i loro compiti ordinari ma anche per altre tante urgenze.

Rendiamoci conto di quanto è importante saper intervenire come hanno saputo fare gli amici in caso di necessità.

I miei più cari auguri di pronta guarigione

Franca Mattiauda