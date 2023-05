Settimana dell’Infanzia: a Savona concerto con la band di Roberto Tiranti, Sethu e il Coro Industrie Musicali

Savona. Una settimana finalmente in presenza tra la gente e nelle piazze. Sono stati giorni di intensa fatica ma di grande soddisfazione per i volontari dell’Associazione Cresc.i che, attraverso la “Settimana dell’Infanzia” giunta alla sua 15^ edizione, conferma la particolare attenzione alle diverse problematiche che riguardano il mondo dei bambini e degli adolescenti e delle famiglie.

Ai numerosi progetti che l’associazione sostiene da più di 25 anni per il reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona si aggiungono nuove sfide e nuovi progetti per rimanere al passo con i tempi, proprio come l’utilizzo delle nuove tecnologie, che permettono all’associazione di raggiungere le famiglie e i bambini in difficoltà anche fuori del contesto ospedaliero del reparto come sempre più spesso accade, ad esempio, tramite il progetto in collaborazione con il Comune di Savona dedicato ai fondi famiglia, o il progetto “Renzino Astengo” o il progetto “Chiama il Clown” in sinergia con il gruppo “In Quadro Clown”, la Fimp provinciale e i pediatri del territorio.

Ultimo giorno oggi domenica 28 maggio con i Babilonia Ethnic Band, progetto anche questo ideato e realizzato per la raccolta fondi attraverso la musica. Musicisti e cantanti che gratuitamente suonano ottima musica per sostenere i progetti che la Cresc.i finanzia e porta avanti. In piazza Calabresi nella Darsena di Savona dalle 17.30 ci saranno in tanti, per un evento gratuito aperto a tutti, così da festeggiare la chiusura della settimana in allegria e spensieratezza.

Ospiti d’eccezione il Coro industrie musicali (il coro dei bambini di Mr.Rain a Sanremo) e poi Francesco Vitale ormai inseparabile amico della Cresc.i che aprirà il concerto, ci sarà anche Roberto Tiranti che non manca mai quando serve una mano, o meglio ….una voce. Novità sul palco con i Babilonia salirà anche Sethu per accontentare i più giovani.