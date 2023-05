Serie D. Vado con la testa ai playoff, il Pinerolo ne approfitta e si salva: è 1-1 nel match del Chittolina

Vado-Pinerolo 1-1 (25′ “Rig” Manno – 84′ Bellucci)

Cronaca diretta (LIVE):

Secondo tempo:

90’+5 Fischio finale: Vado-Pinerolo 1-1.

84′ GOL PINEROLO! I locali in mischia trovano il pareggio con Bellucci.

82 Vado vicino al raddoppio in contropiede. Castiglione colpisce la traversa a portiere battuto.

80′ Il Pinerolo prova alla disperata a pareggiare. Vado pieno di riserve e ragazzi della juniores. Due occasioni importanti ravvicinate avute gli ospiti. Ascioti in entrambe le circostanze chiude la saracinesca con due grandi interventi.

77′ Pinerolo vicino al pareggio. Costantino, da poco entrato, vince un contrasto nei pressi del limite dell’area. Colpisce il palo interno e termina fuori.

70′ Occasione Pinerolo. Deriggi gira di piatto a centro area. Ascioti si oppone in tuffo col primo importante intervento di giornata.

61′ Giallo a Mele (V).

56′ Azione insistita dei locali. Castiglione, da poco entrato, non riesce ad angolare il proprio tiro. Faccioli para.

52′ Grande occasione Vado. Triangolazione sulla sinistra. Spanu si presenta a tu per tu col prodiere. Con tutto lo specchio a disposizione, manda incredibilmente a lato.

La gara dipende alle ore 16:02.

50′ Vado pericoloso. Un tiro cross di Bingo scheggia la parte alta della traversa.

46′ Opportunità Pinerolo, a trenta secondi dal rientro. Oara affonda sulla destra e serve al centro Deriggi. Tiro a botta sicura di quest’ultimo, provvidenzialmente deviato in angolo da un difensore rossoblu.

Primo tempo:

Parziali primi 45′ dagli altri campi interessati. Stresa-Sanremese 0-0. Fezzanese-Bra 0-3.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Pinerolo 1-0.

45′ Un minuto di recupero.

34′ Vado vicino al raddoppio. Manno si destreggia a centro area e conclude col destro rasoterra a fil di palo. Faccioli si supera distendensosi nell’angolino e mandando il pallone in corner.

28′ Iniziativa di Cenci sulla fascia destra. Punta un avversario e mette in mezzo. Sul tiro cross nessun compagno riesci nella deviazione vincente sotto porta.

25′ GOL VADO! Dagli undici metri Manno spiazza il portiere Faccioli. 1-0.

22′ Rigore Vado. Splendida apertura di Capra per il taglio di Cenci, che stoppa al volo e si presenta davanti al portiere. Galasso, da ultimo uomo, stende il calciatore vadese in area. L’arbitro indica il dischetto ed espelle il giocatore piemontese. Pinerolo in dieci uomini.

10′ Il Pinerolo, chiuso e guardingo con una difesa a cinque, prove a ripartire. Un contropiede libera Bellucci, palla a lato.

6′ Vado a un passo dal vantaggio. Ancora dalla catena sinistra. Spanu va al traversone. Cenci, in equilibrio precario, calcia al volo dal limite dell’area piccola e manda alto, sbagliando un gol praticamente fatto.

4′ Opportunità Vado. Capra crossa dalla sinistra. Manno gira al volo altezza del dischetto. Il portiere piemontese Faccioli salva in tuffo.

Nel Vado spazio a diversi giocatori che hanno trovato meno minutaggio nel corso della stagione. Partono dalla panchina, tra gli altri, i titolari Beppe D’Iglio e Luca Di Renzo. Non convocato invece Loreto Lo Bosco.

Fischio d’inizio puntuale ore 15:00.

Tabellino:

Vado: Ascioti, De Bode (80′ D’Iglio), Tinti, Capra (50′ Castiglione), Manno (75′ Casassa), Cenci (59′ Calcagno), Mele, Bane, Lagorio, Spanu (59′ Casazza), Bingo

A disp.: Fresia, D’Iglio, Castelletto, Di Renzo, Ghigliotti, Casassa. All Didu

Pinerolo: Faccioli, Ammansour, Glaido, Campagna, Ciletta, Tonini, Oara, Sangiorgi, Deriggi, Galasso, Bellucci

A disp.: Bonissoni, Ferrato, Mirabelli, Gjura, Ambrogio, Campara, Dedominici, Mayo, Costantino. All. Rignanese

Arbitro: Alessio Marra (Mantova). Assistenti: Alessandro Castellari (Bologna) e Gennaro Scarufi (Reggio Emilia)

Note: Pomeriggio piovoso, ma variabile. Fondo sintetico in ottime condizioni. Angoli 4-6. Spettatori 100 circa.

Vado Ligure. Trentottesima nonché ultima giornata del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”. Ultimo atto della stagione regolare.

Rossoblu già da diverse giornate sicuri di disputare i Play-off. Manifestazione essenzialmente inutile alle ambizioni di promozione, ma meritata passerella di una stagione decisamente positiva, sempre condotta nelle zone alte della classifica.

Il Vado, scavalcato domenica scorsa dal Bra, si trova al quarto posto in graduatoria. Qualora fosse questo il piazzamento finale, disputerebbe lo spareggio in casa dei piemontesi. Per chiudere terzi i rossoblu dovrebberi infatti vincere quest’oggi contro il Pinerolo (squadra costretta a fare punti, in quanto invischiata nella zona Play-out per non retrocedere), sperando nella sconfitta del Bra in casa della Fezzanese ormai salva.