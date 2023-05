Serie D. Vado, Luca Tarabotto: “Separazione consensuale con Didu, possibili sorprese”. Rumor su Fossati

“Separazione consensuale. Penso di poter dire che mister Didu si è trovato bene con noi e ha fatto un campionato importante per meriti suoi e per meriti di tutti. Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e del nostro progetto. Andiamo avanti”. Queste le parole del direttore sportivo Luca Tarabotto sulla separazione da mister Marco Didu.

Bocche cucite sul nome del nuovo allenatore. “Ci sono stati incontri e colloqui, Vado è una piazza ambita. Cerchiamo di continuare con un allenatore che a livello di competenza sia in linea con Didu“. Il direttore sportivo non lascia trapelare nulla e non esclude sorprese. Viene però naturale pensare al nome di Fabio Fossati – e dopo il pensiero qualche indiscrezione confermerebbe l’interesse – già nel mirino di Albenga e Cairese, ma non sono da escludere piste da altre regioni. C’è anche Buttu libero per quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

La scelta del nuovo allenatore dovrà tenere conto del possibile ripescaggio in Serie C, sebbene sia difficile che si verifichi. “Il progetto continua – prosegue Tarabotto-, come facciamo da due anni a questa parte. Non avere più l’allenatore può essere un problema, proveremo però a fare sempre meglio. Sappiamo bene che le due categorie sono due mondi completamenti diversi. Siamo disponibili ad accettare il ripescaggio. Ma in questo momento so che la mia squadra è in Serie D e mi organizzo partendo da questo presupposto. Sui giocatori siamo ancora fermi. In questi ultimi dieci giorni ci siamo concentrati sull’allenatore”.