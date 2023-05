Serie D, Vado ai play off. Mister Didu: “Risultato straordinario, grazie alla famiglia Tarabotto”

Il Vado ha pareggiato 1 a 1 contro il Pinerolo chiudendo la stagione regolare al quarto posto in classifica e centrando la qualificazione ai play off, sarà sfida al Bra terzo della classe. I rossoblù giocheranno contro il Bra. Un Vado in versione “giovani e seconde linee” quello sceso in campo oggi.

“Abbiamo ottenuto questo risultato con grande sudore e sacrificio. La squadra ha sempre cercato di esprimere quello che io e lo staff abbiamo chiesto. Ciò testimonia la serietà dei ragazzi, che hanno portato a casa un risultato importante. Ce lo dobbiamo godere. I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario: 69 punti con 16 risultati utili consecutivi. Sapevamo di avere buoni giocatori per la categoria, ma questo non serve se non si ha un pensiero comune”.

“Ringrazio tutta la squadra e lo staff, tecnico e dirigenziale. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per farci stare bene. Il ringraziamento speciale va a chi mi ha voluto: il presidente Tarabotto e la moglie, Olivieri e Luca Tarabotto. Andimao ai play off con tanto entusiasmo”.

“Per me Vado è una tappa molto importante della carriera. Ogni anno ho sempre cercato di fare lo step giusto. Questo è stato il più importnate. Qui si fa calcio come piace a me, con la voglia di emergere in un campionato difficile. Sapevo che qui avevo margini per incidere.

“Sono molto contento perché questo risultato è un punto di partenza per me e la società. Tutti i giocatori sono importanti. Sono felice per quelli che hanno giocato. Anche con tanti giocatori che hanno giocato meno la fisionomia della squadra non è cambiata.