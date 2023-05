Serie D, Semifinale Play-Off: Bra-Vado 0-1, il gol dei rossoblu (VIDEO)

Bra-Vado 0-1 (87′ “Autogol” Tos)

Bra (Cuneo). Il Vado si aggiudica la semifinale Play-Off del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A”, espugnando 0 a 1 lo stadio “Attilio Bravi” di Bra.

Un campo ostico e insidioso, particolarmente stretto e caratterizzato da un pesante fondo d’erba naturale. Sulla carta apparentemente favorevole ai padroni di casa piemontesi del Bra, per caratteristiche compagine più fisica e quadrata. Rispetto ai rossoblu, formazione maggiormente tecnica, di manovra e palleggio.

La squadra allenata da Marco Didu – terminata quarta in classifica con 69 punti – era costretta a vincere per proseguire in finale. Il Bra, avendo chiuso al terzo posto, con 74 punti, aveva infatti dalla sua due risultati su tre negli eventuali 120′ (tempi regolamentari più supplementari).

A decidere la sfida è stata una rete scaturita da calcio piazzato, a una manciata di minuti dal novantesimo. Corner dalla sinistra battuto da D’Iglio. Lo Bosco incorna sul secondo palo, prendendo il tempo al diretto marcatore avversario.

La palla colpisce la parte bassa della traversa e, in mischia, finisce in fondo al sacco. L’ultimo tocco, dalle immagini, sembrerebbe essere del difensore locale Tos, nel tentativo in scivolata di anticipare Di Renzo, pronto a ribadire in gol.

0-1 del Vado (87° minuto). Alle immagini rallentate si può notare l’ultimo decisivo tocco del difensore del Bra.