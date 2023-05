Serie D: la Pallacanestro Alassio conquista l’accesso alla finale playoff

Alassio. Dopo aver vinto di tre, 70-73, alla Spezia, lo scorso 15 aprile, sabato 29 aprile arriva a far visita alla compagine alassino il Follo in gara 2 di semifinale playoff. Si gioca davanti ad una bella cornice di pubblico.

Avvio di gara a favore dell’Alassio ma gli spezzini non ci stanno, recuperano e soprattutto nel terzo quarto allungano arrivando anche a più 10; è qui che i gialloblù dimostrano carattere e pian piano si rifanno sotto nel punteggio.

Negli ultimi minuti si decide la gara con il controsorpasso ponentino dove viene legittimato un meritato ingresso in finale dopo quanto dimostrato durante tutta la stagione contro una validissima formazione come Follo. L’ABC Alassio ha la meglio sul Follo per 66-57.

“L’urlo con i ragazzi delle giovanili a fine gara e l’Under 17 che guarda la partita da Sestri Levante perché impegnata nei playoff sono momenti che danno la conferma che investire sulla prima squadra, pur con i costi che ci sono, è da fare – affermano i dirigenti alassini -. Il 90% dei ragazzi del roster è nato e cresciuto nella Pallacanestro Alassio supportato dai ragazzi in ottica ABC che si sono perfettamente integrati nel gruppo. Ora ci aspetta una serie finale difficile contro una squadra che non abbiamo mai battuto durante la stagione regolare, il Chiavari”. Primo incontro domenica 14 maggio sul campo dell’Aurora.

Il tabellino dell’ABC Alassio: Manfredi, Robaldo 4, Mola 15, Arrighetti 6, Noumeri 9, Lila 5, Varaldo, Iaria, Filippi, Revetria 21, Giribaldi 5, Auricchio. All. Accinelli.