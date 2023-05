Serie D, finale play-off: apoteosi Vado, vittoria all’ultimo respiro in casa della Sanremese (1-2)

Sanremese-Vado 1-2 (58′ Aperi – 46′, 120’+1 Lo Bosco) d.t.s.

Webcronaca (LIVE):

Secondo tempo supplementare:

120’+4 Fischio finale: Sanremese-Vado 1-2. Il Vado vince i Playoff!

120’+2 Sanremese in dieci uomini. Gomitata di Bregliano ai danni di De Bode. Rosso diretto sventolato dal direttore di gara.

121’+1 GOL VADO! Manno converge dalla fascia sinistra e serve Lo Bosco. Questi avanza verso la lunetta e libera un preciso destro a filo d’erba, che infila nell’angolino basso. Nulla da fare per Tartaro. Tripudio dei tifosi e giocatori ospiti. 1-2.

120′ Due minuti di recupero.

113′ Ammonito De Bode (V).

Vado ora riversato nella metà campo della Sanremese. La formazione di Didu è a trazione super anteriore, alla ricerca del gol necessario.

106′ Vado in attacco. Capra converge dalla fascia sinistra e serve Bingo su quella opposta. Il giocatore vadese, da ottima posizione, indugia però troppo non riuscendo a concludere verso la porta avversaria.

L’ultimo atto. Il secondo tempo supplementare inizia alle ore 18:23.

Primo tempo supplementare:

105’+1 Fine primo tempo supplementare: Sanremese-Vado 1-1.

105′ Un minuto di recupero.

Entrambe le squadre appaiono ora fisicamente in riserva. Ultimi istanti della stagione, inaspriti anche dal caldo. Nulla da segnalare in questo primo tempo supplementare.

I tempi supplementari prendono il via alle ore 18:03.

Secondo tempo:

90’+5 Triplice finale: Sanremese-Vado 1-1. Si andrà ai tempi supplementari. Qualora il risultato fosse sempre in parità, ad aggiudicarsi la finale Playoff sarà la Sanremese in virtù del migliore piazzamento durante la stagione.

90’+3 Due opportunità ravvicinate per il Vado in chiusura. Sia prima D’Iglio e poi Capra vanificano, calciando alto da buona posizione. Poco concreti i rossoblu, che nei novanta minuti hanno creato più degli avversari.

90′ Cinque minuti di recupero.

85′ Rizzo pesca Aperi. Tiro masticato. Fresia si distende e fa sua la sfera.

75′ Triangolazione sull’asse Di Renzo-Lo Bosco. Il sinistro di quest’ultimo, dal limite, viene smorzato da un difensore. Tartaro si distende e blocca.

68′ Vado vicino al nuovo vantaggio. Punizione dalla trequarti, posizione centrale. A incaricarsi della battuta è D’Iglio. Tiro a giro.

Tartaro salva ancora i locali: esibendosi in un gran intervento, va togliere il pallone da sotto l’incrocio.

Dal corner che ne consegue, De Bode non riesce nella deviazione vincente sotto porta.

64′ Rizzo conclude dai venticinque metri. Tiro non particolarmente insidioso, ma Fresia preferisce respingere lateralmente.

61′ Pronta reazione del Vado. Dagli sviluppi di un angolo. Capra libera Spanu. Bordata del terzino vadese dal vertice sinistro dell’area. Tartaro respinge in qualche modo a pugni aperti. La difesa sanremese, con affanno, riesce poi a rinviare lontano.

58′ GOL SANREMESE! È sempre Gagliardi a creare i maggiori pericoli. Cross dalla sinistra del fantasista locale. Aperi, lasciato indisturbato in area, indirizza nell’angolino basso. Anche Aperi, da ex del Vado, non esulta. 1-1.

53′ Gagliardi affonda sulla sinistra e crossa al centro. Nouri incrocia altezza del dischetto, in modo un po’ scoordinato ma riuscendo comunque a impattare. Palla fuori di poco.

50′ La Sanremese tenta la reazione. Fraseggio fra Larotonda e Gagliardi. Il tiro di quest’ultimo, dal limite e deviato da un difensore, termina di poco alto .

46′ GOL VADO! Al primo affondo dal rientro dagli spogliatoi i rossoblu sbloccano il parziale. Parapiglia nell’area locale. Lo Bosco nell’area piccola è il più lesto a fiondarsi sul pallone, depositando dentro di testa. Rete dell’ex per il centravanti vadese. 0-1.

Primo tempo:

45’+2 Fine primo tempo: Sanremese-Vado 0-0.

45′ Due minuti di recupero.

43′ Opportunità Vado. Di Renzo serve il taglio di Lo Bosco. Questi, nei pressi del vertice destro dell’area, incrocia in diagonale. Tartaro salva di piede, deviando lateralmente.

34′ Occasione Sanremese, la prima effettiva per i matuziani. Calcio di punizione sulla fascia sinistra (conquistato da Gagliardi dopo una bella iniziativa personale). Alla battuta va Rizzo, traiettoria a rientrare.

Larotonda irrompe a botta sicura sul secondo palo, colpendo di testa. Il portiere vadese Fresia salva di istinto, inchiodando il pallone con gambe e sedere sulla riga di porta.

31′ Giallo a Larotonda (S).

30′ La Sanremese fatica a proporre azioni manovrate. Ci prova pertanto con conclusioni dalla media o lunga distanza. Un destro di Nouri termina fuori bersaglio.

29′ Ammonito Capra (V).

26′ Azione prolungata del Vado. Spanu salta un avversario e va al traversone dalla sinistra. Ghigliotti colpisce di testa sul secondo palo, non trovando però lo specchio della porta.

22′ Capra vince un contrasto, avanza sulla trequarti e pesca il taglio di Lo Bosco. Provvidenziale intervento in uscita bassa del portiere locale Tartaro, il quale salva i suoi togliendo le castagne dal fuoco.

20′ Maglione prova dalla media distanza. A lato.

18′ Di Renzo spizza per Lo Bosco. Pallone leggermente lungo. Tartaro esce e fa sua la sfera.

Poco prima, dalla parte opposta. Dagli sviluppi di un corner Fresia controlla agevolmente un debole tiro di Rizzo.

Trascorso il primo quarto d’ora. È il Vado a imbastire maggiormente la manovra, cercando soprattutto il fraseggio tra le linee. Il campo, in buone condizioni, permettere il palleggio palla a terra.

11′ Di Renzo calcia dai venticinque metri. A lato.

8′ Capra libera Spanu col tacco sulla sinistra Questi crossa al centro. Dopo un rimpallo Lo Bosco in girata prende l’incrocio dei pali , ma l’arbitro aveva fermato il gioco poco prima ravvisando un fallo.

La partita prende il via alle ore 16:03.

Prima dell’inizio viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna.

Sanremese: Tartaro, Bregliano, Michayloskiy, Riviera, Maglione, Gagliardi, Aperi (107′ Panattoni), Valagussa, Rizzo (103′ Scalzi), Nouri (109′ Aita), Larotonda (90’+4 Giacchino)

A disp.: Bohli, Bechini, Del Barba, Pallicanò, Secondo. All. Di Leo (Giannini squalificato)

Vado: Fresia, D’Iglio, De Bode, Capra (107′ Manno), Castelletto (76′ Cenci), Lo Bosco, Di Renzo, Ghigliotti, Casazza (102′ Bingo), Bane (90’+1 Tinti), Spanu (102′ Castiglione)

A disp.: Ascioti,, Bonanni, Mele, Lagorio. All. Didu

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille (Collegno). Assistenti: Giuseppe Bosco e Stefano Carchesio (Legnano).

Note: Pomeriggio terso, caldo e soleggiato. Fondo d’erba naturale in ottime condizioni. Angoli 4-3. Spettatori 400 circa.

Sanremo. Epilogo della stagione sportiva 2022/2023 del campionato interregionale calcistico di Serie D, girone “A’.

Allo stadio comunale di Sanremo si affrontano nella finale Playoff la Sanremese e il Vado. Le due squadre che il campo ha stabilito essere le due migliori compagini del girone “A”, dietro alla corazzata Sestri Levante. Dominatrice del campionato, chiuso alla bellezza di 94 punti.

Entrambi gli scontri diretti durante la stagione sono terminati in parità. 1 a 1 a Sanremo all’andata, 2 a 2 il ritorno a Vado.

Partita secca. In caso di parità nei tempi regolamentari e nei supplementari, ad avere la meglio sarebbe la Sanremese (giunta 2° con 74 punti), in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare rispetto al Vado (arrivato 4° in classifica, totalizzando 69 punti).

I rossoblu allenati da mister Marco Didu saranno dunque in ogni caso costretti a vincere.

Chi la spunterà potrà avere eventualmente essere inserito nella graduatoria dei ripescaggi, insieme alle altre otto compagini degli altrettanti gironi. Circostanza ad ogni modo solo teorica, lontana dalla fattibilità.