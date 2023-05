Serie D, il Vado è in finale playoff: Lo Bosco manda in paradiso i rossoblù, Bra sconfitto all’ultimo respiro (0-1)

Risultato: Bra 0-1 Vado (44’ Lo Bosco)

Al 51’ fischia tre volte l’arbitro. Il Vado è in finale playoff!

Al 49’ Manno rileva Lo Bosco.

Al 47’ Didu opta per un doppio cambio: Lagorio e Castiglione prendono il posto di Ghigliotti e Dentro Gregori al posto di Gerbino invece nel Bra.

Il direttore di gara comanda 4 minuti di recupero.

Al 44’ è apoteosi Vado all’Attilio Bravi. I rossoblù su azione da corner colpiscono prima una traversa con il colpo di testa di Lo Bosco, poi trovano la rete del vantaggio grazie alla zampata sulla linea di Di Renzo: è 0-1 il risultato!

Al 40’ Fresia abbassa la saracinesca salvando i suoi: occasione colossale per il Bra, Pautassi ad un passo dal gol del vantaggio per i piemontesi.

Al 33’ D’Iglio cerca la porta direttamente da punizione: conclusione di poco alta, sospiro di sollievo per i locali.

Al 31’ è ancora il Vado a cambiare qualcosa, questa volta a centrocampo: Cenci rileva Castelletto.

Al 27’ Didu opta per rinfrescare la sua retroguardia con una sostituzione: dentro Bane, fuori Casazza.

Al 24’ il Bra prova a sfruttare il proprio forcing facendo sbandare la difesa del Vado, ma Spanu di prepotenza riesca a spazzare allontanando il pericolo.

Al 20’ Capra viene sanzionato per aver commesso un fallo tattico.

Al 18’ Lo Bosco lanciato in campo aperto cerca ancora di impensierire la retroguardia dei locali, linea difensiva che però riesce a schermarlo in maniera efficace.

Al 16’ ecco la reazione del Bra. Marchisone irrompe in area di rigore cercando il secondo palo, ma Fresia ancora una volta salva i suoi con un riflesso felino: brivido per il Vado!

All’11’ Di Renzo cerca la porta con un buon colpo di testa, tentativo che però termina sul fondo.

Al 9’ i locali provano a rispondere con l’ennesima conclusione di Derrick la quale però, deviata, termina sul fondo.

Al 7’ clamoroso all’Attilio Bravi. Lo Bosco intercetta senza riuscire a deviare in porta un pallone vacante all’interno dell’area di rigore avversaria: che chance per la i rossoblù!

Al 2’ pronti, via e il Vado crea immediatamente una doppia chance. I rossoblù sembrerebbero aver approcciato con un altro piglio questa seconda parte di gara.

Alle 17.01 il signor Pasculli comanda l’inizio della seconda frazione. Nessun cambio tra le file delle due compagini, i due tecnici si affidano agli interpreti scesi in campo dall’inizio.

Termina tuttavia 0-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo davvero bloccato, 45 minuti in cui sia il Bra che il Vado hanno provato a farsi male mancando però in precisione e convinzione.

Il direttore di gara comanda 1 minuto di recupero.

Al 45’ Lo Bosco suona la carica cercando la porta, ma il suo tentativo termina alto.

Al 42’ nessuna emozione e tanti sbadigli in tribuna, le due squadre sbagliano spesso la scelta negli ultimi 20 metri.

Al 34’ un gomito largo di Capra scatena un accenno di rissa all’altezza della linea di centrocampo: il direttore di gara predica calma optando per il dialogo, nervi sempre più tesi in campo tra le due squadre.

Al 25’ anche Daqoune viene sanzionato per aver compiuto un intervento irregolare.

Al 24’ Derrick si conferma il più pericoloso dei suoi trovando un buon tiro di precisione dal limite dell’area, ma Fresia si conferma un muro respingendo con i pugni la conclusione.

Al 20’ il punteggio resta inchiodato sullo 0-0: grande equilibrio in questa prima fase tra Bra e Vado.

Al 15’ sale l’agonismo a causa di un intervento duro compiuto da Di Renzo: il direttore di gara mostra un cartellino giallo al numero 10 rossoblù, è lui il primo ammonito del match.

Al 7’ il ritmo della partita stenta a decollare con entrambe le squadre che si affidano a calci piazzati ed iniziative personali. Da segnalare un buon intervento di Fresia su una conclusione a botta sicura, per il resto ordinaria amministrazione per entrambe le squadre.

Alle 16.01 il direttore di gara comanda l’inizio dell’incontro.

Arbitro del match è il signor Michele Pasculli della sezione di Como; Mattia Bettani di Treviglio e Usman Ghini Arshad i suoi assistenti.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da Roberto Floris si schierano con Steve, Marchetti, Tos, Quitadamo, Pautassi, Capellupo (C), Daqoune, Gerbino, Derrick, Menabò, Marchisone, A disposizione ci sono Favaro, Dall’Olio, Gregori, Job, Bianchi, Mawete.

Gli ospiti allenati da mister Didu rispondono con Fresia, Tinti, De Bode, Casazza, Ghigliotti, D’Iglio, Castelletto, Spanu, Capra, Lo Bosco (C), Di Renzo. In panchina si accomodano Ascioti, Manno, Cenci, Bonanni, Castiglione, Mele, Bane, Lagorio, Bingo.

Presentazione

Bra. Oggi pomeriggio, presso lo stadio “Attilio Bravi”, Bra e Vado si sfidano in occasione della semifinale playoff valevole per il campionato di Serie D (Girone A). I rossoblù, in virtù del peggior piazzamento in classifica, per passare il turno necessitano di una vittoria. Al termine dei 120’ infatti, in caso di parità, sarebbero i padroni di casa a festeggiare l’approdo in finale.