Seduta di allenamento per la Rappresentativa Allievi Under 16 a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Nell’ambito dell’attività preparatoria, necessaria per la formazione della squadra Rappresentativa ‘Allievi Under 16’ del Comitato Regionale Ligure, che parteciperà alla 5a edizione del Torneo Internazionale ‘Eusalp 2023’, che si svolgerà dal 14 al 18 giugno in Trentino, sono convocati presso il campo sportivo ‘G.De Vincenzi’ di Pietra Ligure, martedì 23 maggio (ore 15), per svolgere una seduta di allenamento, i seguenti giocatori: