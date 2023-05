Seconda Categoria, Nolese-Magalino matrimonio prolungato

Nolese nel segno della continuità, dopo aver sfiorato l’accesso ai play off promozione, il sodalizio biancorosso pone la prima pietra per la costruzione della prossima stagione con la conferma alla guida tecnica di mister Gerardo Magalino.

“L’ottimo lavoro svolto dal tecnico – scrive la società ha contribuito ad un riscatto della Nolese dopo anni di sofferenza, lasciando spazio ad una rinnovata consapevolezza ma anche con un pizzico di rimpianto”.

I dirigenti biancorossi fanno sapere di essere già al lavoro per la scelta dei giocatori da confermare e alla ricerca di nuovi elementi necessari a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. “L’obiettivo Nolese – conclude il sodalizio biancorosso – sarà quello di alzare l’asticella anche in considerazione del prossimo campionato che vedrà sicuramente ai nastri di partenza società ambiziose e preparate”.