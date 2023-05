Scuole medie di Vado, genitori contro l’accorpamento delle seconde: “No alle classi pollaio”

Vado Ligure. “I nostri figli non sono pedine da spostare a piacimento altrui e hanno il diritto di ottenere una continuità didattica in modo da concludere serenamente questo ciclo scolastico”. C’è tanta rabbia nei genitori degli studenti delle classi prime delle medie “Peterlin” di Vado Ligure, dove il timore è che il prossimo anno ci siano degli accorpamenti e gli alunni vengano suddivisi in gruppi più numerosi, dando vita alle cosiddette “classi pollaio”.

Uno scenario, per cui già due anni fa le famiglie si erano lamentate e avevano protestato davanti all’Ufficio scolastico regionale, e che da settembre pare possa di nuovo essere realtà. Il tutto – dicono – “solo per tagli dovuti ai costi che, avvenendo durante il ciclo formativo, non garantirebbero la continuità didattica agli studenti”.

I genitori, quindi, non ci stanno e si scagliano davanti alla possibilità di ridurre le classi. Per questo si sono rivolti all’Ufficio scolastico di Savona, inviando una lettera, ma l’appello è rimasto inascoltato: “Non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ci sentiamo abbandonati e ignorati da chi dovrebbe garantire un futuro ai nostri figli”.

E poi aggiungono: “Si parla tanto di eliminare le ‘classi pollaio’ e poi, quando si ha la possibilità di lavorare bene con classi numericamente più piccole, si decide di tagliare i costi e farle diventare appunto ‘classi pollaio’. Ci troviamo a lottare contro un sistema che non aiuta i nostri figli, ma continua a penalizzarli. I ragazzi non vengono trattati come tali, ma come numeri”.