Frontale tra due camion in A10 all’altezza del casello di Albisola

A10. Questa sera, intorno alle 18,30, si è verificato un frontale tra due tir in A10, all’altezza del casello autostradale di Albisola.

I due camion hanno bloccato temporaneamente sia l’entrata che l’uscita dal casello.

A causa dell’incidente si sono verificate lievi code sia in entrata ad Albisola verso Genova sia in uscita ad Albisola provenendo da Ventimiglia.

Non si conoscono ancora le cause dello scontro, ma fortunatamente le persone a bordo dei due mezzi pesanti non sono rimaste ferite.