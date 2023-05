Scontro auto-moto tra Ceriale e Borghetto, un ferito: viabilità in tilt

Ceriale. E’ stato trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure un motociclista di 22 anni rimasto ferito nel pomeriggio di oggi a seguito di un incidente stradale avvenuto all’altezza della rotonda tra Ceriale e Borghetto, sulla via Aurelia.

Il sinistro si è verificato intorno alle 16 e 30.

Nell’impatto tra la moto e il veicolo ad avere la peggio è stato il giovane centauro, caduto a terra sull’asfalto dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della pubblica assistenza e dell’automedica del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari, il 22enne è stato trasferito presso il nosocomio pietrese.

Stando a quanto riferito le sue condizioni non sono giudicate gravi. Illeso il conducente dell’auto e nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.

Sul luogo dell’incidente intervento della polizia stradale e della polizia locale, per appurare le cause esatte dello scontro e la sua dinamica, oltre che per la regolazione della viabilità.

Gravi le ripercussioni al traffico per consentire l’azione dei soccorritori, in un tratto già soggetto a criticità per la presenza del cantiere relativo alla nuova passerella pedonale e la circolazione viaria a senso unico alternato. Forti i disagi per gli automobilisti in transito, in entrambe le direzioni.