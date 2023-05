Sbanda e urta un guard-rail mentre guida una bisarca in A10: camionista trovato con tasso alcolemico a 2.7

Liguria. Aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 2,71 l’autotrasportatore ucraino di 47 anni che, al volante di una bisarca, aveva urtato il guardrail sull’Autofiori, all’altezza di Taggia in direzione Francia. L’uomo aveva un tasso alcolico nel sangue pari a 2,71. La polizia stradale di Imperia lo ha rintracciato e denunciato.

Urtando il guardrail ha danneggiato anche bisarca e i mezzi che trasportava, furgoni. L’uomo procedeva a zig zag, tra l’altro nelle vicinanze di un restringimento di careggiata.

Alcuni automobilisti hanno lanciato l’allarme e la polizia stradale, dopo averlo raggiunto nei pressi di Bordighera, lo ha portato in sicurezza all’autoporto di Ventimiglia. L’uomo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, mentre il mezzo è stato sequestrato.