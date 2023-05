Savona, verso la riapertura dell’asilo nido di via Brilla: approvato il progetto definitivo

Savona. E’ stato approvato questa mattina in giunta il progetto definitivo per il nido di via Brilla, nel quartiere di Zinola, progetto che rientra nell’ambito dei finanziamenti Pnrr che il Comune di Savona è riuscito ad ottenere.

I 650mila euro ottenuti consentono di svolgere lavori di riqualificazione strutturale, messa in sicurezza, adeguamento alla normativa antincendio e abbattimento delle barriere architettoniche che consentiranno di riaprire tutto il piano terra di via Brilla 1 (che ospitava il nido Bollicine e che attualmente è chiuso, proprio per necessità di adeguamento normativo) con un’importante opera di rinnovamento che aumenterà anche la capienza da 24 a 36 posti. Nel corso dei lavori verrà riqualificata anche l’area del cortile, a beneficio anche dei bambini della scuola materna che occupano il primo piano dell’edificio di via Brilla 1.

“Si tratta di un intervento molto importante per Zinola che da tanto tempo attende la riapertura del nido – dice l’assessore ai Lavori Pubblici, Nello Parodi – Il Comune di Savona è in linea con le scadenze imposte dal Pnrr. Siamo soddisfatti dell’andamento dei progetti, la tempistica è stringente ma il gran lavoro degli uffici ci sta assicurando il rispetto delle tabelle di marcia”.

Nel dettaglio, questi gli interventi inseriti nella delibera: adeguamento del sistema strutturale per adeguare l’indice di vulnerabilità sismica dell’edificio; adeguamento della struttura alla normativa antincendio tramite la sostituzione delle contro soffittature, del sistema di illuminazione, delle pavimentazioni, delle uscite di emergenza; demolizione di un piccolo volume adiacente al locale centrale termica; creazione di una rampa di accesso a norma disabili; sostituzione dei serramenti; rifacimento dei servizi igienici; manutenzione straordinaria sui cancelli di ingresso.