Savona, ripristino dei basoli in via Astengo: “I lavori dovrebbero concludersi entro fine giugno”

Savona. “I lavori in via Astengo per il ripristino dei basoli dovrebbero concludersi entro fine giugno“. Lo ha detto l’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi. I basoli erano stati riscoperti grazie ai lavori per la fibra ottica, da qui la decisione di riportarli alla luce.

Nel giro di 20 giorni dovrebbero essere consegnati i basoli mancanti, circa un centinaio: “Alcuni li avevamo trovati nei magazzini, gli altri li abbiamo fatti fare”. La soprintendenza e l’ufficio tecnico del Comune si sono occupati di trovare la stessa pietra e di indicare la lavorazione necessaria.

La scoperta imprevista aveva bloccato i lavori per la posa della fibra, spingendo la Soprintendenza a porre l’area sotto tutela equiparando i basoli a un reperto archeologico.