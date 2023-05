Savona, rami cadono a terra e colpiscono una passante: una donna ferita

Savona. Spavento questa sera a Savona, in via Saredo intorno alle 19, quando da un albero sono caduti dei rami a terra che hanno colpito una passante.

Lanciato l’allarme, sul posto sono subito accorsi i soccorsi con un’ambulanza della Croce Oro di Albissola e i vigili del fuoco.

La donna, sulla cinquantina d’anni, è stata colpita alla testa. Fortunatamente la caduta dei rami non le hanno procurato ferite profonde: una volta curata sul posto dal personale sanitario, per la donna è stato disposto l’accompagnamento all’ospedale San Paolo in codice giallo.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per mettere in sicurezza la strada, liberandola dai rami.