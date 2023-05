Savona, “…quando le strade si incontrano”. Ecco il progetto di inclusione e sinergia per il territorio

Savona. L’unione fa la forza. Così dall’idea de “Il Faggio Coop Onlus” è nata una stretta collaborazione che ha visto protagonisti gli ospiti della struttura di Lavagnola, insieme ad alcuni importanti artisti del territorio e i commercianti della città.

L’iniziativa “…quando le strade si incontrano” nasce quando Tatiana Ramognino, responsabile de “Il Faggio”, ha proposto al Comune di Savona e Ascom Confcommercio Savona di collaborare per dar vita a un progetto di inclusione e sinergia per il territorio. Gli ospiti del laboratorio hanno eseguito alcune opere con l’aiuto prezioso di artisti e le stesse saranno esposte fino al 14 maggio negli esercizi commerciali.

Queste attività creeranno così il percorso del Trekking Urbano che si svolgerà sabato, 13 maggio, a partire dalle 10.

“Abbiamo immediatamente abbracciato questa iniziativa e sviluppato l’idea grazie alla disponibilità dei nostri commercianti che, con entusiasmo, hanno reso la loro vetrina il giusto palcoscenico per queste bellissime opere. Siamo felici di poter creare momenti di aggregazione ed unire le forze della nostra città” afferma Laura Chiara, presidente Ascom delegazione di Savona.

Le vetrine sono visitabili e, in collaborazione con il Comune di Savona, è stato organizzato un Trekking Urbano previsto per sabato 13 che partirà alle 10 dal Comune, in Piazza Sisto IV. Per partecipare è necessario iscriversi tramite “Il Faggio”