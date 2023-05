Savona pronta per la Fiera di Santa Rita: dalle 21 divieto di sosta nelle vie delle bancarelle

Savona è pronta a riabbracciare la tradizionale Fiera di Santa Rita. Domani, lunedì 22 maggio, la città della Torretta festeggerà Santa Rita da Cascia nell’omonima zona del quartiere Oltreletimbro.

In tutte le vie interessate dalla fiera scatterà questa sera alle 21 il divieto di sosta con rimozione forzata. Cadendo di lunedì, inoltre, la Fiera si svolgerà in concomitanza con il mercato cittadino: alla usuale chiusura alla circolazione di via Paleocapa si sommeranno dunque quelle di via Collodi e dintorni, con qualche inevitabile ripercussione sulla viabilità soprattutto sull’asse corso Mazzini – corso Tardy e Benech.

LE VARIAZIONI AI BUS

Sono previste modifiche anche al servizio di trasporto pubblico. Tpl ha diramato due giorni fa il dettaglio delle variazioni: la linea 2/, giunti sul ponte di Via Luigi Corsi svolterà a sinistra in Corso Viglienzoni, Corso Tardy e Benech, Via Giuseppe Giusti e quindi riprenderà il regolare percorso; le linee 7 – 7/ – 16 – 17 – 18 – 30 – 58 e 61 (che a seguito delle variazioni di percorso normalmente transitano in via Collodi), dopo il ponte di via Luigi Corsi svolteranno a sinistra in Corso Viglienzoni, Corso Tardy e Benech, via Pirandello e quindi riprenderanno il regolare percorso.

IL PROGRAMMA

La chiesa sarà aperta dalle ore 8 e fino alle 18 si terrà la benedizione delle rose. A mezzogiorno sarà recitata la supplica alla “Santa della Misericordia”, invocata anche come donna del dialogo e della riconciliazione. Alle 16 sarà officiata la messa e alle 19 verrà impartita la benedizione finale.

Nelle vie intorno all’edificio di culto saranno numerose le consuete bancarelle con i loro molteplici colori, mercanzie e profumi. In maniera particolarmente forte si percepirà la fragranza delle rose, fiori da sempre associati a Santa Rita e simbolo di bellezza e dolore.

“Grazie alla collaborazione attiva con padre Gheorghe Andronic della comunità rumeno ortodossa, che ha sede nella chiesa dal 2015, e del parroco don Angelo Magnano, anche quest’anno avremo la gioia di festeggiare santa Rita e vedere il quartiere pieno di gente, bancarelle e soprattutto rose”, commenta Milly Venturino dell’Arciconfraternita Santissima Trinità, che anima le preghiere, in un’intervista al mensile diocesano Il Letimbro.

LA TRADIZIONE

La devozione a Rita è oggi più che mai sentita e la rosa benedetta, con la sua bellezza, la sua fragilità e il profumo ma sempre circondata di spine, ben rappresenta la realtà umana. Sacro e profano si mescolano in una giornata in cui ognuno celebra i propri riti, rivive i ricordi e ne crea di nuovi per affrontare un futuro sempre più incerto.

Perché la rosa? In punto di morte Rita chiese ad una sua cugina, venuta in visita da Roccaporena, di portarle due fichi e una rosa dall’orto della casa paterna. Benché in inverno, tornata a casa la giovane parente trovò in mezzo alla neve una rosa e due fichi. Stupefatta, ritornò a Cascia per portarli a Rita. Questo prodigio è reso attendibile da diverse testimonianze raccolte nel processo per la beatificazione nel 1626. Il miracolo fa di Rita la santa dei casi impossibili.