Savona, pino marittimo precipita al suolo vicino ad un’area giochi per bambini

Savona. Avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori l’incidente avvenuto questa notte presso i giardini del Prolungamento, a Savona.

Un grosso pino marittimo è precipitato al suolo poco distante da un’area giochi per bambini. L’episodio si è verificato all’alba, quando, fortunatamente, all’interno dell’area non era ancora presente nessuno.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno subito messo in sicurezza l’area. Secondo quanto riferito, l’albero potrebbe essere caduto a causa del cedimento delle radici, ma nelle prossime ore sono previsti ulteriori sopralluoghi tecnici per accertare le reali cause.

Sul posto si è recato anche l’assessore savonese ai lavori pubblici Lionello Parodi, il quale, ai microfoni di IVG, ha confermato che saranno effettuate le analisi delle radici e del sottosuolo da parte di un agronomo. La pianta caduta in mattinata, così come le altre presenti all’interno del parco, avrebbe circa 60 anni.

Attualmente l’area interessata dalla caduta del pino è stata transennata in attesa della rimozione dell’albero.