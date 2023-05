Savona, Orsi: “Sindaco assente durante la discussione sul rendiconto, mancanza di rispetto verso il consiglio”

Savona. “Dal sindaco mancanza di rispetto verso il consiglio”. Così il consigliere comunale Fabio Orsi (PensieroLibero.Zero) ha concluso l’ultimo intervento durante la seduta di consiglio comunale.

Polemica del consigliere di minoranza sull’assenza del sindaco di Savona Marco Russo, costretto a lasciare più volte l’aula, impegnato durante la riunione del parlamentino savonese, in più chiamate: “Sulla principale pratica di bilancio di tutto il Comune Russo ha ritenuto di non assistere non solo ai miei interventi, ma nemmeno a quelli dei suoi consiglieri”.

Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto 2022 all’unanimità. I consiglieri comunali Fabio Orsi e Manuel Meles che ha attaccato le scelte dell’amministrazione comunale. Orsi ha sottolineato: “Rilevo che la tendenza a fare emergere valore non attraverso i reali e effettivi conti ma la riduzione degli accantonamenti, è un filo conduttore in tutto il rendiconto”.

Meles pone l’accento sul ricavo ottenuto dai servizi: “Il saldo dei servizi a domanda individuale è negativo per due milioni, lo era anche 10 anni fa. Questo non significa che bisogna fare cassa su asili nidi, però ci sono anche altri servizi come musei, pinacoteche, teatri e impianti sportivi”.