Savona, mercoledì via ai lavori per il secondo lotto della piscina Zanelli. Rossello: “Obiettivo farla diventare un fiore all’occhiello”

Savona. Finale playoff 5°-6° posto della Rari Nantes, campionati assoluti Juniores di nuoto sincronizzato con 400 atlete partecipanti e via ai lavori per il secondo lotto della piscina Zanelli. Mercoledì 24 maggio sarà una data importante per il Comune di Savona che, oltre ai due importanti eventi sportivi, vedrà l’apertura del cantiere in corso Cristoforo Colombo.

Cantiere che prevedrà la chiusura del parcheggio sterrato, una soluzione che inizialmente doveva essere provvisoria, ma che è rimasta in auge per 10 anni. La scomparsa di tale spazio creerà sicuramente dei disagi agli utenti della piscina che non potranno più utilizzarlo. È d’accordo anche l’assessore allo Sport Francesco Rossello: “La realizzazione di un’opera come quella del secondo lotto della piscina comporta dei disagi. La chiusura del parcheggio è uno dei problemi, noi dovremmo mantenere un equilibrio tra le esigenze di chi utilizza la piscina, dei residenti e dei turisti. È un collo di bottiglia molto stretto, dovremmo trovare le soluzioni che accontentino più o meno tutti, stiamo lavorando in questa direzione”.

Per riuscire a colmare, almeno parzialmente, i disagi che si presenteranno in questi giorni per la concomitanza con gli eventi sportivi in programma – spiega Rossello – “riserveremo dei parcheggi per la manifestazione e così faremo ogni qual volta si presenterà un evento eccezionale di carattere nazionale o internazionale. Sarà un intervento limitato da mercoledì a domenica, poi dovremmo adottare delle soluzioni provvisorie valutando tutte le opportunità che la zona offre per arrivare poi nel lungo periodo a trovare quella definitiva”. Tra le aree più d’interesse, quella del Sacro Cuore: “Non abbiamo mai nascosto che questa sarebbe la soluzione definitiva più praticabile, ma chiaramente si potrà realizzare solo a lungo termine perché è legata alla vicenda dell’Ata e ai lavori alla messa in sicurezza”.

Tornando all’avvio del cantiere del secondo lotto, un’opera dal costo di 3.545.800 euro (2.500.000 fondi del PNRR più 1.045.000 stanziati dal Comune), Rossello commenta: “Stiamo procedendo spediti, c’è tanto lavoro da parte degli uffici e siamo arrivati fino a qui il merito va dato ai funzionari dei lavori pubblici che sono riusciti a seguire l’iter in maniera precisa e puntuale. L’obiettivo ora è di rispettare i termini del Pnrr, quindi di avere entro marzo 2026 i lavori collaudati e la piscina col secondo lotto inaugurata”.

Il progetto prevede la realizzazione di due 2 vasche scoperte (una di 25,00 x 12,50 m con profondità variabile da 1,80 – 3,05 m; una vasca didattica da 12,50 x 6,00 m profondità 0,70 – 0,80 m); spogliatoi autonomi; un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta; un deposito vasca, un pronto soccorso.

Ma l’obiettivo, per il lungo termine, è quello di realizzare un impianto coperto: “Il secondo lotto scoperto è peggio del secondo lotto coperto, ma secondo lotto scoperto è meglio di un parcheggio sterrato – sottolinea l’assessore – L’obiettivo è quello di realizzare un impianto chiuso, coperto, riscaldato, pienamente funzionale e utilizzabile che diventerebbe uno degli impianti più importanti di tutto il nord ovest e sarebbe un fiore all’occhiello per la nostra per la nostra città, dobbiamo arrivarci. L’alternativa era quella di rinunciare a questo finanziamento, invece abbiamo deciso di prenderlo e con questi fondi fare quello che si poteva fare”, conclude Rossello.