Savona, l’appello della Uil: “Provincia dimenticata da Regione e governo. Investire sulle infrastrutture, fondamentali per lo sviluppo”

Savona. “Linea funiviaria tra Savona e Cairo, raddoppio ferroviario a ponente, potenziamento della linea Savona-Torino, Aurelia Bis tra Albisola e Savona. Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo del territorio“. E’ l’appello lanciato durante il convegno dal titolo “La provincia dimenticata. Le opportunità delle infrastrutture dall’industria al porto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile. Quale futuro per il territorio?”, organizzato dalla Uil Liguria questa mattina a Palazzo Nervi a Savona.

Presenti il sindaco di Savona Marco Russo, Giovanni Mazziotta, segretario generale Uilm Savona e Franco Paparusso, segretario regionale Uiltrasporti Liguria – con delega al Savonese, Rocco Palombella segretario generale Uilm, Claudio Tarlazzi segretario generale Uiltrasporti, Paolo Emilio Signorini presidente dell’ADSP Mar Ligure Occidentale, Angelo Berlangieri presidente Confindustria Savona, Pierangelo Olivieri presidente della Provincia di Savona, Luca Becce presidente Assiterminal, Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano, consiglieri regionali.

Giovanni Mazziotta e Franco Paparusso rispettivamente segretario generale Uil Liguria e segretario regionale Uil Trasporti hanno criticato l’assenza della giunta regionale e del presidente Giovanni Toti. Erano infatti presenti solo i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Alessandro Bozzano.

Mazziotta ha evidenziato le potenzialità del territorio: “L’area savonese è strategica per i territori del Nord Ovest e per i collegamenti verso Francia e Spagna. Questo vale per la logistica ma anche per la nostra capacità manifatturiera e industriale. Anche se il tessuto produttivo è fortemente ridimensionato, a tratti compromesso, c’è una presenza qualificata nelle nostre maestranze, così nella nostra potenzialià industriale. L’industria metalmeccanica deve tornare a essere rilevante.

Paparusso ha fatto eco: “L’area savonese è collocata in una posizione strategica. Chiediamo che la politica attraverso le istituzioni diano un sostegno concreto alle imprese e lavoratori facendo invesitmenti necessari e non più prorogabili sulle infrastrutture”.

Il sindaco di Savona Marco Russo ha aggiunto: “Abbiamo grandi opportunità che derivano da una coesione territoriale importante e dalla condivisione degli obiettivi strategici. Se riusciamo a costruire insieme le sinergie e dare valore a quello che succede, riusciamo a diventare ancora più forti“.

Rocco Palombella, segretario generale Uil: “Noi da anni continuiamo a denunciare ai vari governi la mancanza di una politica industriale e l’assunzione di decisioni per risolvere le crisi e rilanciare le realtà industriali. Questa provincia è stata dimenticata perchè la politica continua a interessarsi di altro e non capisce che la vera riccheza sono le imprese ele industrie. In questo territorio si può fare la differenza. Aspettiamo da anni un incontro per quanto riguarda Aerospace che continua ad avere una possibilità di mercato importante, ma non si capisce per quale ragione non si riesce a dare un assetto stabile a questa realtà produttiva. Poi ci sono Sanac e Bomardier, non si vede attenzione da parte della politica per affrontare questi temi. Noi vogliamo mettere insieme tutte le realtà locali per dire basta, bisogna assumersi le responsabilità e dire cosa vogliamo fare“.

Claudio Tarlazzi, segretario generale di Uil Trasporti: “Vado e Savona sono inseriti nel sistema portuale del Nord Ovest. Bisogna aumentare l’efficienza delle infrastrutture e delle connessioni. Bisogna potenziare il colleamento verso Torino e Genova. Le infrastrutture sono fondamentali per lo sviluppo dei porti”.