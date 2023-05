Savona: via Ratti animata da libri, insegnanti e bambini

Savona. Questo pomeriggio alle 18 il primo evento che anima via Ratti, nella nuova versione “colorata” dagli studenti, con le insegnanti delle scuole savonesi e tanti bambini.

“Stiamo pensando all’organizzazione del festival della letteratura 0-19 del prossimo e il tema sarà quello dell’incontro di stasera ‘comunità: tessuto di storie'”, ha spiegato il consigliere comunale Roberto Besio. “Da qui si parte per la scelta dei libri selezionati per il prossimo festival e per gli autori da invitare per fare bibliografia condivisa. L’anno scorso i libri sono stati scelti da un tavolo tecnico che quest’anno lavorerà sempre ma partendo da spunti dei cittadini”.

Bambini protagonisti: dopo aver fatto la condivisione dei libri i bambini hanno scritto su un post it delle parole chiavi dei libri che hanno scelto.

Sono invitati la cittadinanza e gli insegnanti a portare tre libri di cui due con illustrazioni o immagini che abbiano tematiche riferenti alla comunità.

La colorazione è stata realizzata dai ragazzi della scuola Edile, progettato dagli studenti e dalle studentesse del Liceo Chiabrera Martini, Della Rovere, Mazzini da Vinci con il contributo degli alunni della Primaria Nostra Signora della Neve.

Dopo la vernice arriveranno le piante, i fiori, le panchine. Le scuole stanno anche pensando a una mostra con tutti i progetti e le ipotesi di lavoro (e sono decine e decine) portati avanti nel corso dei mesi e che saranno lo spunto per il progetto di riqualificazione definitivo..

Le due vie chiuse al traffico a gennaio sono oggetto di un progetto di restyling condiviso da Comune e scuole: al protocollo d’intesa con il Comune hanno partecipato anche gli alunni del grafico Mazzini, della scuole edile e i bambini della primaria Nostra Signora della Neve.