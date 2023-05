Savona, in piazza Sisto celebrata la Giornata Internazionale dell’Infermiere: “Ruolo fondamentale nella sanità territoriale”

Savona. Si è celebrata questo pomeriggio a Savona in piazza Sisto la Giornata Internazionale dell’Infermiere, istituita nel 1974 in onore di Florence Nightingale, madre dell’infermieristica moderna.

L’iniziativa è stata organizzata dall’OPI – Ordine delle Professioni Infermieristiche, in collaborazione con Asl2 e con la partecipazione di Croci Bianca e Rossa di Savona e Croce d’Oro di Albissola Marina. Presenti infermieri specialisti che, alle persone interessate, hanno erogato prestazioni minori (rilevazioni dei parametri vitali, screening di diabete, colesterolo e trigliceridi), hanno fornito consigli sui corretti stili di vita ed effettueranno dimostrazioni sulle manovre di rianimazione cardio-polmonare e disostruzione delle vie aeree.

Quest’anno si propone di rendere omaggio al prezioso ed encomiabile lavoro svolto dagli infermieri nel periodo emergenziale e non solo, in una sanità in continua trasformazione, che si pone gli obiettivi di rafforzare sinergie tra professionisti, enti e risorse della comunità, creare reti e offrire, alla popolazione tutta, cure di livello elevato e di prossimità. Lo slogan scelto dalla Federazione Nazionale OPI per questa edizione, è “Il talento degli infermieri. Arte e Scienza in evoluzione”.

Sono state esposte opere realizzate da artisti savonesi ispirati alla figura e all’attività dell’infermiere. Sul palco antistante il Comune è stato organizzato un momento di presentazione della giornata, accompagnato dai saluti e dagli interventi delle autorità invitate e dalle testimonianze di infermieri e cittadini. Una giornata ricca di attività e iniziative organizzata con l’intento di riflettere sull’importanza del ruolo dell’infermiere quale figura sanitaria strategica nel percorso di tutela e cura della salute del paziente-cittadino.

“Questa giornata è un’occasione preziosa per testimoniare riconoscenza e gratitudine a tutti gli infermieri che lavorano ogni giorno con grande professionalità. Il periodo dell’emergenza ha evidenziato in maniera inequivocabile l’importanza di questa figura nel gestire e superare la crisi. Oggi, questo ruolo, sarà sempre più protagonista nel percorso di avvicinamento della sanità al territorio e al cittadino” afferma il dottor Michele Orlando, commissario straordinario di Asl 2.

“Da sempre, ma soprattutto in questi ultimi 3 anni, gli infermieri hanno consentito di erogare cure di altissimo livello, anche dal lato umano. Gli elementi imprescindibili della professione sono rappresentati da competenze e conoscenze scientifiche di qualità, delicatezza nei gesti, relazione efficace, ascolto attivo e forte attenzione alla “persona” nella sua globalità – aggiunge la dottoressa Roberta Rapetti, presidente Opi Savona – Il ruolo degli infermieri sarà fondamentale nello sviluppo dei nuovi modelli organizzativi della Sanità territoriale, previsti dal PNRR e dal DM 77/2022, a favore di una sanità sempre più vicina alla popolazione che opera in stretta sinergia con altri professionisti. Desidero approfittare di questa ricorrenza per ringraziare gli infermieri per l’impegno e la dedizione profusi ogni giorno nei diversi contesti clinico-assistenziali a sostegno della cittadinanza tutta”.