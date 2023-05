Savona, il Liceo Grassi selezionato tra 5 istituti italiani nell’ambito dei progetti Pon “Per la scuola”

Savona. Il PON “Per la Scuola” (il Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur, intitolato “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è un piano di interventi che punta a creare un sistema d’istruzione e di formazione di elevata qualità) ha voluto celebrare la Festa dell’Europa, promuovendo un’iniziativa di comunicazione che si è tenuta a Roma dal 7 al 9 maggio, rivolta alle studentesse e agli studenti di 5 scuole secondarie di primo grado e 10 scuole di secondo grado di tutta Italia, finalizzata a sensibilizzare sulle tematiche comunitarie e a stimolare la riflessione sui valori fondanti dell’Unione Europea e sul contributo fornito al sistema di istruzione italiano dalle politiche di coesione.

Il Liceo scientifico Orazio Grassi di Savona è stato selezionato in quanto beneficiario del progetto “Digital board” per il quale l’istituto si è particolarmente distinto.

Rispondendo all’invito, 2 studentesse (Aurora Melone della classe 2B e Elena Andronic della classe 4C) e 2 studenti (Matteo Pisu della classe 3A e Alessio Trinchero della classe 4°), accompagnati dalla prof.ssa Alessandra Buccheri hanno quindi partecipato all’evento di presentazione del Programma Nazionale 21-27 che si è svolto presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito dal 7 al 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa 2023, in linea anche con quanto previsto dall’Agenda per le competenze per l’Europa e le linee di investimento del PNNR Istruzione.