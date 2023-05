Savona, il Comune premia la Rari Nantes: “La straordinaria impresa in Coppa Len ha riacceso la passione dei savonesi”

Savona. Oggi pomeriggio nella Sala Rossa del Comune di Savona, l’amministrazione comunale ha premiato, a nome della città, la Rari Nantes Savona, finalista Len Euro Cup 2023 per la straordinaria cavalcata che ha riportato Savona ai massimi livelli europei.

L’andata della finale della Len Euro Cup ha visto la Rari Nantes pareggiare 8 a 8 contro la formazione ungherese del Vasas. La formazione allenata da Angelini è stata sempre in vantaggio e spinta da una piscina “Zanelli” gremita è riuscita a strappare un pareggio. Poi il sogno è sfumato a Budapest dove la Rari ha perso 7-15.

“In queste settimane, con la straordinaria impresa in coppa LEN, la Rari è riuscita a riaccendere la passione dei savonesi tornando di nuovo a riempire la Zanelli – dichiara il sindaco Marco Russo – La Rari è una realtà straordinaria, lo diciamo spesso, e in queste settimane ne abbiamo avuto l’ennesima prova, perché questo risultato è stato ottenuto grazie all’esperienza, alla serietà e alla passione che sono diventate il bagaglio di questa società che riesce a lanciare ragazzi cresciuti nelle proprie giovanili, che da sempre conta sulla capacità di tecnici straordinari, come oggi Alberto Angelini, savonesi di nascita e di formazione sportiva. Dietro questa attività c’è una programmazione e uno spirito di sacrificio che non devono mai essere dati per scontati e che vanno riconosciuti. Per questa ragione, il secondo posto in Europe Cup per noi vale oro e per questo vogliamo ricevere la squadra, il suo tecnico e i suoi dirigenti, per ringraziarli formalmente a nome della città”.

L’assessore allo sport Francesco Rossello ha aggiunto: “Oggi era importante riconoscere formalmente lo straordinario risultato raggiunto da questi ragazzi. Speriamo che questo sia il via per una nuova stagione che porti successi che la Rari ci regala tutti i giorni con la pallanuoto e il nuoto sincronizzato”.

Il presidente Daniele Polti: “La gente ha voglia di rivivere i vecchi fasti. La speranza è che la piscina si riempia anche nelle partite di campionato, ma bisogna lavorare in questo senso. Spero cche qualcuno mi aiuti a raggiungere questo obiettivo”.

L’allenatore Alberto Angelini auspica una partecipazione sempre maggiore: “Speriamo di creare ogni sabato un evento per questa Rari con un numeroso pubblico a seguirci. Come sempre dobbiamo dare l’esempio noi per primi, se vogliamo ritornare in Europa dobbiamo superare il Quinto e il Trieste”.