Savona. Il cartello con il suo nome e un albero piantato in sua memoria. Sono questi i due simboli della cerimonia avvenuta oggi a Savona, dove una parte dei giardini del Prolungamento sono stati intitolati a Enrico Berlinguer, politico italiano, tra le figure più influenti e iconiche della cosiddetta Prima Repubblica, mancato nel 1984.

La manifestazione era organizzata dal Comune di Savona e dalla Fondazione Cento Fiori, alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Marco Russo, il presidente dell’associazione Enrico Berlinguer Ugo Sposetti e l’onorevole Massimo D’Alema, presidente della Fondazione Italiani Europei.

“La partecipazione di oggi è il segno che la proposta che ha fatto la Fondazione Cento Fiori ha colto nel segno – ha commentato Russo – Quella di Berlinguer è una figura che è ancora viva nella nostra città, perché ha lasciato una traccia importante ed è stato un riferimento essenziale in un momento storico delicato; una figura che ci insegna ancora oggi cose che ci possono essere utili per guardare al futuro”.

Ma perché la scelta di dedicargli un giardino? “Segno del fatto che anche questi luoghi sono importanti per la città – ha detto il primo cittadino – Associare questi luoghi ad una figura di grande innovazione come è stata quella di Berlinguer assume un significato particolare”. Anche perché, come spiegato da Ugo Sposetti, “è qui che si svolgevano le Feste dell’Unità, la città ha scelto bene e ringrazio il sindaco e il consiglio comunale per questo”.

“L’idea – ha raccontato Sposetti – è nata già due anni fa, quando in preparazione delle iniziative per i 100 anni della nascita di Berlinguer abbiamo iniziato a discutere con i presidenti di Fondazione. Il Covid e altre esigenze nazionali ce lo hanno fatto spostare in avanti. Siamo arrivati ad oggi: può sembrare in ritardo, ma queste iniziative hanno bisogno di tempo e di discussioni in consigli comunali e giunta”.

Savona, l’intitolazione dei giardini del Prolungamento a Enrico Berlinguer

Soddisfazione anche per Massimo D’Alema: “Penso che sia interessante non solo quello che avviene qui, con questo atto (che ho molto apprezzato) di intitolare a Berlinguer una parte dei giardini della città, ma più in generale quello che è accaduto in tanti altri eventi avvenuti in questo periodo, cioè il ritorno di una certa memoria della Prima Repubblica e delle maggiori personalità della storia democratica del Paese – ha dichiarato -. E’ interessante che una parte dell’opinione pubblica si volga a ripensare al passato in modo meno sommario di quanto non avveniva fino a qualche tempo fa. E’ un segno, forse, che alcuni valori devono essere riguadagnati e riproposti. Nella sinistra di oggi ritorna il problema di ricostruire una visione critica della società e della scena capitalistica, non alimentata dal ‘mito della rivoluzione’ ma sorretta dalla volontà di correggere disuguaglianze e giustizie. Berlinguer visse in modo molto vivo questa esigenza, specie nel momento in cui lui stesso si rese conto che le ragioni fondative del Pci, cioè la Rivoluzione d’Ottobre, avevano perso la loro forza e il loro significato”, ha concluso l’onorevole.