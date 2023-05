Savona, Fiorella Colangelo è il nuovo dirigente della Divisione Polizia Anticrimine

Alla Questura di Savona è stata assegnata una nuova dirigente, la dott.ssa Fiorella Colangelo, che da oggi guiderà la Divisione Polizia Anticrimine.

Prima di arrivare a Savona, è stata Vice Dirigente della Divisione Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione della Questura di Cuneo.

Vice Questore della Polizia di Stato, cinquantaseienne, è originaria di Salerno, presso la cui Università degli Studi, nel 1992 si è laureata in Giurisprudenza e dove, successivamente, ha conseguito l’abilitazione alla professione forense.

Inizia la sua carriera in Polizia come Agente nel 1993 e sei anni dopo frequenta l’89° Corso di Formazione per Vice Commissari, al cui termine, viene assegnata al Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta. Nei successivi anni, da Funzionario, ha diretto le Sezioni di Polizia Stradale del Verbano – Cusio – Ossola e di Asti; dal 2018 ha diretto l’Ufficio del Personale e Tecnico Logistico della Questura di Asti, fino al 2021, anno in cui è stata assegnata alla Questura di Cuneo.

Nel 2014 è stata insignita dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

L’incarico di dirigente Divisione Polizia Anticrimine era già stato ricoperto dalla compianta dott.ssa Rosalba Garello, vice questore prematuramente scomparso nel gennaio scorso.