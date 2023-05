Savona, esplorazione al Santuario dei Cetacei per gli studenti della scuola medie Carando e Pertini

Savona. Grande esperienza, quella di ieri in occasione della Giornata della Biodiversità, che si celebra il 22 maggio, per tre classi composte da oltre 70 studenti della scuola secondaria di primo grado “E. Carando” e “Sandro Pertini” dell’Istituto Comprensivo Savona 2 che hanno preso parte ad un’uscita “esplorativa” nel Santuario dei Mammiferi Marini Pelagos grazie alla compagnia Whale Watching Experience.

Gli studenti erano accompagnati a bordo dagli esperti dell’Associazione Menkab, che per l’anno scolastico in corso, ha portato avanti diverse attività di divulgazione, “per far accrescere nei giovani studenti una cultura del mare e la conoscenza dell’ambiente costiero” ci spiegano.

I ragazzi a bordo dell’imbarcazione da whale watching hanno potuto ammirare un diverso numero di stenelle, il delfino più diffuso nel Mar Ligure, come riproduce lo splendido scatto di Basissi, e mettere in pratica il corretto avvicinamento della fauna selvatica in mare aperto.