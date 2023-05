Savona: entra in servizio Rey, il cane antidroga della polizia locale

Savona. E’ diventata operativa I’Unità Cinofila della Polizia Locale di Savona. lI progetto, denominato “Istituzioni in rete contro gli stupefacenti”, che prevede l’avvio nel 2022, nell’ambito dei finanziamenti del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del’Economia e delle Finanze, per le iniziative di prevenzione e contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, entra nella fase più operativa

ll giovane cane lupo “Rey”, con il suo conduttore, hanno concluso il corso per unità cinofile da adibire alla ricerca di sostanze stupefacenti tenutosi presso il Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale di Torino, con superamento delle apposite prove finali.

Dal dicembre 2022 al maggio 2023, 5 00 ore di addestramento, dove il binomio inscindibile conduttore-cane si è cimentato in vari scenari di esercitazione, sia ambientati presso la sede del Reparto Operativo Speciale, sia in condizioni reali sul territorio, contribuendo a mirati servizi di prevenzione di attività illecite.

Un valore aggiunto per la professionalità di una Polizia locale che opera anche nello specifico ambito della sicurezza urbana e che coinvolge, con la creazione di un unico nucleo, i Comandi delle Polizie Locali di Loano e Finale Ligure impegnati insieme in servizi mirati per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, i quali da oggi disporranno così di due unità cinofile, “Lupo” e “Rey”.