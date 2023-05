Savona Calcio, I Pessimi Elementi: “Non abbiamo ancora preso una decisione”

Savona. La presenza dei due Savona, il Savona F.B.C del presidente Cittadino e il Città di Savona del presidente Benucci, stanno facendo molto parlare all’ombra della torretta.

Quale club sosterrà la tifoseria biancoblù? I vecchi ultras, hanno deciso tramite un comunicato, di sostenere il neonato sodalizio, mentre i “Pessimi Elementi” hanno, attraverso una nota, comunicato di non aver avuto ancora deciso quale club sostenere per la prossima stagione.

Come si legge infatti nella nota pubblicata sul profilo Facebook del gruppo ultras: “I Pessimi Elementi 2013, come già detto nel precedente comunicato riguardante la questione, sottolineano che non hanno ancora preso una posizione in merito alla prossima stagione. Pregano pertanto tutte le testate giornalistiche e non, di fare esclusivamente testo dei prossimi comunicati che verranno rilasciati”