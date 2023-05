Savona, alle scuole Carando nichel nell’acqua sopra i livelli previsti: fornite bottigliette ai bambini

Savona. Questa mattina, con le periodiche analisi svolte da Camst (azienda che si occupa del servizio mensa nelle scuole savonesi) è stato rilevato un contenuto sopra i limiti previsti di nichel nell’acqua che arriva alle scuole elementari Carando di Savona. Immediatamente ai bambini sono state fornite bottigliette d’acqua.

Dal Comune fanno sapere che Camst ha immediatamente avvisato l’ufficio scolastico che a sua volta ha contattato l’ufficio ambiente del Comune di Savona. Il Comune ha dato incarico ad Acquedotto di ripetere le analisi sulla rete di adduzione all’istituto scolastico.

Il problema è limitato all’istituto scolastico, in altre zone, neanche in quelle limitrofe, non sono state segnalate anomalie. Acquedotto – ricordano dal Comune – svolge regolarmente verifiche sulla bontà dell’acqua.