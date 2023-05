Savona. Al via da questa mattina i lavori per il secondo lotto della piscina Zanelli a Savona. Il progetto prevede la realizzazione di due 2 vasche scoperte (una di 25,00 x 12,50 m con profondità variabile da 1,80 – 3,05 m; una vasca didattica da 12,50 x 6,00 m profondità 0,70 – 0,80 m); spogliatoi autonomi; un’area coperta direttamente collegata con la hall di ingresso della piscina coperta; un deposito vasca, un pronto soccorso. L’opera ha un costo di 3.545.800 euro (2.500.000 fondi del PNRR più 1.045.000 stanziati dal Comune).

Il cantiere ha comportato la chiusura del parcheggio sterrato, una soluzione che inizialmente doveva essere provvisoria, ma che è rimasta in auge per 10 anni. La scomparsa di tale spazio creerà sicuramente dei disagi agli utenti della piscina che non potranno più utilizzarlo. È d’accordo anche l’assessore allo Sport Francesco Rossello che aveva dichiarato: “La realizzazione di un’opera come quella del secondo lotto della piscina comporta dei disagi. La chiusura del parcheggio è uno dei problemi, noi dovremmo mantenere un equilibrio tra le esigenze di chi utilizza la piscina, dei residenti e dei turisti. È un collo di bottiglia molto stretto, dovremmo trovare le soluzioni che accontentino più o meno tutti, stiamo lavorando in questa direzione”.

Sempre oggi, si disputerà la finale playoff 5°-6° posto della Rari Nantes, campionati assoluti Juniores di nuoto sincronizzato con 400 atlete partecipanti. Per riuscire a colmare, almeno parzialmente, i disagi che si presenteranno in questi giorni per la concomitanza con gli eventi sportivi in programma sono riservati i parcheggi per la manifestazione e così faremo ogni qual volta si presenterà un evento eccezionale di carattere nazionale o internazionale. Sarà un intervento limitato da mercoledì a domenica”.

Come soluzione al problema parcheggi tra le aree più d’interesse, quella del Sacro Cuore: “Non abbiamo mai nascosto – aveva sottolineato Rossello – che questa sarebbe la soluzione definitiva più praticabile, ma chiaramente si potrà realizzare solo a lungo termine perché è legata alla vicenda dell’Ata e ai lavori alla messa in sicurezza”.