Savona, al Ferraris Pancaldo la biblioteca dedicata a Bianca Ferrari: “Continueremo a comprendere, non solo a studiare”

Savona. È stata inaugurata questa mattina la biblioteca dell’istituto Ferraris Pancaldo di Savona e intitolata a Bianca Ferrari, ex professoressa molto amata, fondatrice e presidente dell’associazione Giovani per la Scienza. La volontà della scuola è quella di aprire la biblioteca alla cittadinanza.

Presenti il sindaco di Savona Marco Russo, il vice sindaco Elisa Di Padova, il direttore di Unione Industriali Alessandro Berta,, il marito di Bianca Ferrari e ovviamente i ragazzi che fanno parte o hanno fatto parte dell’associazione “Giovani per la scienza”.

La sede operativa dell’associazione, oggi, è presso il Campus Universitario di Savona dove i soci si riuniscono ogni venerdì per studiare e approfondire i più importanti temi scientifici, dall’energia, alla termodinamica, all’atomo, all’applicazione della matematica alla scienza. Ma è attiva anche una sede presso l’istituto Ferraris Pancaldo dove i membri si riuniscono ogni mercoledì: qui il gruppo ha ricostruito gli esperimenti più importanti della storia, dal pendolo di Foucault alla bilancia di Cavendish, al telegrafo, al telefono, ai motori elettrici. Bianca Ferrari ha condotto diversi esperimenti all’interno dei laboratori dell’istituto savonese. Nata da un gruppo di dieci studenti, oggi l’associazione ha più di novanta soci, collabora con l’INFN (Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare) di Genova, il Centro Fermi di Roma e la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova nella sede del Campus Universitario di Savona, con il sostegno dell’Unione Industriali di Savona, della Fondazione De Mari e della SPES (Società di Promozione degli Enti Savonesi per l’Università.

Prima del taglio del nastro il ricordo di un ragazzo dell’associazione: “Ci hai insegnato che la scienza ha bisogno di essere vista in modo sempre diverso, grazie per avere insegnato che non servono i supe poteri per insegnare scienze e non serve studiarla solo leggendo lettere strane, per capire la scienza bisogna provarla vederla sperimentarla. Grazie per averci visti errare e lasciati andare. Noi contiiueremo a comprendere non solo a studiare”.

Il dirigente Alessandro Gozzi ha aggiunto: “Sarebbe stato naturale pensare di intiilorarlo a Bianca un laboratorio scientifico invece abbiamo scelto uno spazio verde. Bianca è stata una donna di scienza ma anche una vera pedagogista“.

Il marito ha concluso: “Bianca ha frequentato uno dei migliori licei classici di Milano e poi si è laureata in fisica e ha combinato le due culture, scientifica e classica. Poi ci siamo incontrati e il caso ha voluto che avessimo qualcosa di cui parlare. E parlavamo tanto, parlavavamo anche di voi – aggiunge rivolgendosi ai ragazzi – e mi diceva sempre ‘Io attraverso gli occhi degli studenti vedo la società che cambia’“.

Nel corso della mattinata è stata anche inaugurata una sala di musica e uno spazio per l’attività teatrale dove alcuni professori si riuniranno per suonare insieme dei brani. L’aula, del tutto nuova, vuole rendere tangibile come l’istituto non sia solo votato agli studi tecnici.