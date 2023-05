Savona. Un murales per raffigurare gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030, progettato e realizzato da studentesse e studenti del Liceo Artistico di Savona. È quello che ha visto la luce oggi pomeriggio al Campus Universitario di Savona: inserito fra gli eventi del Festival della Sostenibilità 2023 di Asvis e patrocinato da RUS, la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, è stato inaugurato con una cerimonia a cui erano presenti il rettore Federico Delfino, rappresentanti del Comune di Savona e di Regione Liguria, autorità militari e la madrina dell’evento, la campionessa di sci alpino Federica Brignone.

L’opera è nata dalla collaborazione tra l’Università di Genova e il Liceo Chiabrera-Martini con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità alle nuove generazioni. Ragazze e ragazzi, insieme ai loro insegnanti, hanno rivisitato in forma artistica i 17 obiettivi globali di sviluppo sostenibile, comunicandone i concetti attraverso semplici immagini

correlate tra di loro in un’unica pittura murale.

Dopo la presentazione dei bozzetti lo scorso 27 ottobre a bordo della nave Costa Favolosa, oggi è stato il momento del taglio del nastro. Ecco gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 raffigurati in modo simbolico su una porzione di muro di cinta interno del Campus: sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, parità di genere, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, energia pulita e accessibile, lavoro dignitoso e crescita economica, imprese innovazione e infrastrutture, ridurre le disuguaglianze, città e comunità sostenibili, consumo e produzione responsabili, lotta contro il cambiamento climatico, la vita sott’acqua, la vita sulla terra, pace giustizia e istituzioni solide, partnership per gli obiettivi.

“La comunità di Savona spesso sa stringersi attorno alla sua università – ha detto il rettore Federico Delfino – questo mi dà molta forza per proseguire con progetti innovativi. Il tema della sostenibilità è al centro dell’agenda mondiale, l’Università deve declinarlo soprattutto nella direzione della consapevolezza da parte dei giovani, classe dirigente del domani. La sfida del cambiamento climatico dovrà vedere una forte azione, i giovani dovranno saper prendere le giuste contromisure. L’università vuole quindi mettere in atto azioni di orientamento già nelle scuole, pensiamo si possano davvero creare percorsi virtuosi già partendo dai più piccoli”.

“Quando abbiamo fatto partire questo progetto all’interno del corpo docente ci confrontammo per capire come aumentare la consapevolezza sul tema della sostenibilità, e abbiamo pensato di comunicare in maniera più diretta all’esterno quello che facciamo: così abbiamo attivato sulla nostra home Page del sito una sezione dedicata alle news ‘sostenibili’, pubblicando ogni settimana una notizia su progetti o dibattiti sul tema. Dovevano essere una alla settimana, ne abbiamo già pubblicate il doppio”.

guarda tutte le foto 19



Savona, al Campus un murales sugli obiettivi dell’Agenda ONU 2030

“Sono contento di vedere il risultato di un lavoro dove docenti e studenti sono insieme – ha aggiunto Domenico Buscaglia, dirigente scolastico del Liceo Chiabrera Martini – Continuiamo ad avere classi, aule, cattedre, banchi e lavagne… poi però ci sono momenti in cui recuperiamo una intesa diversa, lavorando insieme. Tutto ciò che promuove la costruzione di una comunità è didatticamente importante. Un incontro tra ruoli e generazioni diverse che però lavorano insieme”.

La madrina del progetto è Federica Brignone, campionessa di sci attenta da sempre alla sostenibilità: “Ho aderito con entusiasmo perché credo fermamente che sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente sia fondamentale e questo evento è molto importante, poichè coinvolge i giovani, il nostro futuro, e una città a cui sono particolarmente legata: Savona”.

Di sostenibilità Brignone si occupa anche con un suo specifico progetto, “Traiettorie liquide”, nato nel 2017, che ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti di temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, a partire dallo scioglimento dei ghiacciai fino all’inquinamento dell’acqua in ogni sua forma, sottolineando l’importanza dell’utilizzo di risorse naturali e sostenibili verso la decarbonizzazione dei consumi.

“L’unico consiglio che mi sento di dare ai ragazzi – ha concluso davanti a giovani autrici e autori del murales – è credere nei loro sogni, rispettando i consigli di chi avete intorno ma essendo sempre determinati. Se lavorate sodo otterrete qualsiasi risultato”.